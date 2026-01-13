Відео
Забарний звернувся до фанів після вильоту ПСЖ із Кубка Франції

Забарний звернувся до фанів після вильоту ПСЖ із Кубка Франції

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 11:05
Забарний пояснив, як ПСЖ відреагував на виліт із Кубка Франції
Ілля Забарний після поразки "ПСЖ". Фото: Xavier Laine/Getty Images

У рамках 1/16 Кубка Франції "ПСЖ" програв у дербі "Парижу" з рахунком 0:1. Захисник збірної України Ілля Забарний провів на полі весь матч і виявився причетним до пропущеного м'яча.

Після гри Забарний спробував виправдатися за фіаско своєї команди в інтерв'ю клубній пресслужбі.



"ПСЖ" домінував протягом усього матчу, але єдина помилка в другому таймі призвела до гола у ворота чемпіонів Франції та вильоту команди з національного Кубка на ранній стадії. Ілля Забарний та Нуну Мендеш не зуміли зупинити Жонатана Іконе, який забив важливий для "Парижа" гол.

Илья Забарный
Ілля Забарний (праворуч) бореться із суперником. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Що Забарний сказав після гри

Футболісти "ПСЖ" не приховували розчарування після фінального свистка. Багато хто з гравців звернувся до вболівальників та перепросив за невиправдані очікування шанувальників. Серед цих виконавців опинився й український захисник.

"Зрозуміло, "ПСЖ" завжди бореться за титули, тому виліт із Кубка — дуже погана новина для нас. Але таке футбольне життя. Ми повинні прийняти це, проаналізувати та рухатися далі. Необхідно відновитися і готові віддати всі сили в п'ятницю. Добре, що в нас ще багато матчів, тож ми можемо зосередитися на наступному матчі", — заявив Забарний.

Наступний поєдинок "ПСЖ" проведе в п'ятницю, 16 січня, проти "Лілля".

Нагадаємо, київське "Динамо" зацікавлене в послугах одного з лідерів іншого українського клубу.

Одного з футболістів житомирського "Полісся" було покарано переведенням до резервної команди.

спорт футбол ПСЖ Ілля Забарний ФК Париж
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
