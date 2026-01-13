Забарний пояснив, як ПСЖ відреагував на виліт із Кубка Франції

Ілля Забарний після поразки "ПСЖ". Фото: Xavier Laine/Getty Images

У рамках 1/16 Кубка Франції "ПСЖ" програв у дербі "Парижу" з рахунком 0:1. Захисник збірної України Ілля Забарний провів на полі весь матч і виявився причетним до пропущеного м'яча.

Після гри Забарний спробував виправдатися за фіаско своєї команди в інтерв'ю клубній пресслужбі.

"ПСЖ" домінував протягом усього матчу, але єдина помилка в другому таймі призвела до гола у ворота чемпіонів Франції та вильоту команди з національного Кубка на ранній стадії. Ілля Забарний та Нуну Мендеш не зуміли зупинити Жонатана Іконе, який забив важливий для "Парижа" гол.

Ілля Забарний (праворуч) бореться із суперником. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Що Забарний сказав після гри

Футболісти "ПСЖ" не приховували розчарування після фінального свистка. Багато хто з гравців звернувся до вболівальників та перепросив за невиправдані очікування шанувальників. Серед цих виконавців опинився й український захисник.

"Зрозуміло, "ПСЖ" завжди бореться за титули, тому виліт із Кубка — дуже погана новина для нас. Але таке футбольне життя. Ми повинні прийняти це, проаналізувати та рухатися далі. Необхідно відновитися і готові віддати всі сили в п'ятницю. Добре, що в нас ще багато матчів, тож ми можемо зосередитися на наступному матчі", — заявив Забарний.

Наступний поєдинок "ПСЖ" проведе в п'ятницю, 16 січня, проти "Лілля".

