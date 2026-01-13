Забарний пояснив, як ПСЖ відреагував на виліт із Кубка Франції

Забарний звернувся до фанів після вильоту ПСЖ із Кубка Франції
У рамках 1/16 Кубка Франції "ПСЖ" програв у дербі "Парижу" з рахунком 0:1. Захисник збірної України Ілля Забарний провів на полі весь матч і виявився причетним до пропущеного м'яча.
Після гри Забарний спробував виправдатися за фіаско своєї команди в інтерв'ю клубній пресслужбі.
"ПСЖ" домінував протягом усього матчу, але єдина помилка в другому таймі призвела до гола у ворота чемпіонів Франції та вильоту команди з національного Кубка на ранній стадії. Ілля Забарний та Нуну Мендеш не зуміли зупинити Жонатана Іконе, який забив важливий для "Парижа" гол.
Що Забарний сказав після гри
Футболісти "ПСЖ" не приховували розчарування після фінального свистка. Багато хто з гравців звернувся до вболівальників та перепросив за невиправдані очікування шанувальників. Серед цих виконавців опинився й український захисник.
"Зрозуміло, "ПСЖ" завжди бореться за титули, тому виліт із Кубка — дуже погана новина для нас. Але таке футбольне життя. Ми повинні прийняти це, проаналізувати та рухатися далі. Необхідно відновитися і готові віддати всі сили в п'ятницю. Добре, що в нас ще багато матчів, тож ми можемо зосередитися на наступному матчі", — заявив Забарний.
Наступний поєдинок "ПСЖ" проведе в п'ятницю, 16 січня, проти "Лілля".
