Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт ПСЖ із Забарним у складі вилетів із Кубка Франції

ПСЖ із Забарним у складі вилетів із Кубка Франції

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 07:01
ПСЖ сенсаційно програв ФК Париж у Кубку Франції, Забарний зіграв 90 хвилин
Гравці "ПСЖ" після матчу. Фото: Reuters

Чинний володар Кубка Франції "ПСЖ" у 1/16 фіналу зустрівся в дербі з "Парижем". З перших хвилин матчу на поле вийшов український центральний захисник Ілля Забарний.

Матч завершився сенсаційною поразкою "ПСЖ", повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

"ПСЖ" зазнав сенсаційної поразки у Франції

Починаючи з перших хвилин матчу "ПСЖ" заволодів м'ячем та створював момент за моментом. При цьому не забили завдяки воротарю "Парижа" та везінню.

Вирішальний епізод стався на 74-й хвилині. Після обрізки Вітіньї в центрі поля гості вибігли в швидку атаку, в ході якої Ілан Кеббал віддав точний пас на Жонатана Іконе, який реалізував момент. У цих епізодах не встигли закрити суперника Нуну Мендеш та Забарний.

Після пропущеного голу "ПСЖ" мав ще 4–5 гольових моментів, але реалізувати їх не вдалося.

Український захисник провів на полі весь матч.

За версією Sofascore, Забарний отримав оцінку 6,7 — один із найнижчих показників серед гравців стартового складу. Попри це, Ілля в обороні виграв п'ять із семи єдиноборств, зокрема п'ять із шести повітряних дуелей. Він один раз був обіграний і допустив дев'ять втрат м’яча, ще двічі невдало приймав передачу. Також на його рахунку одне підбирання та одне повернення м’яча в центрі поля.

У роботі з м’ячем Забарний зробив 89 передач, з яких 82 були точними. Він активно просував м’яч уперед: 27 передач — у напрямку атаки, шість — у фінальну третину. Також захисник виконав одну розрізну передачу та один пас, який виводив партнера на потенційне віч-на-віч із воротарем.

"ПСЖ" — "Париж" — 0:1

Гол: Іконе, 74

Нагадаємо, колишній головний тренер київського "Динамо" підтримав окупацію України.

Відомий надважковаговик хоче отримати бій з Олександром Усиком.

Також Усик раніше показав, як тренується його наймолодша донька.

футбол ПСЖ Ілля Забарний українські легіонери (футбол) ФК Париж
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації