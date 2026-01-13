ПСЖ сенсаційно програв ФК Париж у Кубку Франції, Забарний зіграв 90 хвилин

Гравці "ПСЖ" після матчу. Фото: Reuters

Чинний володар Кубка Франції "ПСЖ" у 1/16 фіналу зустрівся в дербі з "Парижем". З перших хвилин матчу на поле вийшов український центральний захисник Ілля Забарний.

Матч завершився сенсаційною поразкою "ПСЖ", повідомив портал Новини.LIVE.

"ПСЖ" зазнав сенсаційної поразки у Франції

Починаючи з перших хвилин матчу "ПСЖ" заволодів м'ячем та створював момент за моментом. При цьому не забили завдяки воротарю "Парижа" та везінню.

Вирішальний епізод стався на 74-й хвилині. Після обрізки Вітіньї в центрі поля гості вибігли в швидку атаку, в ході якої Ілан Кеббал віддав точний пас на Жонатана Іконе, який реалізував момент. У цих епізодах не встигли закрити суперника Нуну Мендеш та Забарний.

Після пропущеного голу "ПСЖ" мав ще 4–5 гольових моментів, але реалізувати їх не вдалося.

Український захисник провів на полі весь матч.

За версією Sofascore, Забарний отримав оцінку 6,7 — один із найнижчих показників серед гравців стартового складу. Попри це, Ілля в обороні виграв п'ять із семи єдиноборств, зокрема п'ять із шести повітряних дуелей. Він один раз був обіграний і допустив дев'ять втрат м’яча, ще двічі невдало приймав передачу. Також на його рахунку одне підбирання та одне повернення м’яча в центрі поля.

У роботі з м’ячем Забарний зробив 89 передач, з яких 82 були точними. Він активно просував м’яч уперед: 27 передач — у напрямку атаки, шість — у фінальну третину. Також захисник виконав одну розрізну передачу та один пас, який виводив партнера на потенційне віч-на-віч із воротарем.

"ПСЖ" — "Париж" — 0:1

Гол: Іконе, 74

