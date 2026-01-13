ПСЖ сенсационно проиграл ФК Париж в Кубке Франции, Забарный сыграл 90 минут

Игроки "ПСЖ" после матча. Фото: Reuters

Действующий обладатель Кубка Франции "ПСЖ" в 1/16 финала встретился в дерби с "Парижем". С первых минут матча на поле вышел украинский центральный защитник Илья Забарный.

Матч завершился сенсационным поражением "ПСЖ", сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

"ПСЖ" потерпел сенсационное поражение во Франции

Начиная с первых минут матча "ПСЖ" завладел мячом и создавал момент за моментом. При этом не забили благодаря вратарю "Парижа" и везению.

Решающий эпизод произошел на 74-й минуте. После обрезки Витиньи в центре поля гости выбежали в быструю атаку, в ходе которой Илан Кеббал отдал точный пас на Жонатана Иконе, реализовавшего момент. В этих эпизодах не успели закрыть соперника Нуну Мендеш и Забарный.

После пропущенного гола "ПСЖ" имел еще 4-5 голевых моментов, но реализовать их не удалось.

Украинский защитник провел на поле весь матч.

По версии Sofascore, Забарный получил оценку 6,7 - один из самых низких показателей среди игроков стартового состава. Несмотря на это, Илья в обороне выиграл пять из семи единоборств, в том числе пять из шести воздушных дуэлей. Он один раз был обыгран и допустил девять потерь мяча, еще дважды неудачно принимал передачу. Также на его счету один подбор и один возврат мяча в центре поля.

В работе с мячом Забарный сделал 89 передач, из которых 82 были точными. Он активно продвигал мяч вперед: 27 передач - в направлении атаки, шесть — в финальную треть. Также защитник выполнил одну разрезную передачу и один пас, который выводил партнера на потенциальное один на один с вратарем.

"ПСЖ" — "Париж" — 0:1

Гол: Иконе, 74

Напомним, бывший главный тренер киевского "Динамо" поддержал оккупацию Украины.

Известный супертяжеловес хочет получить бой с Александром Усиком.

Также Усик ранее показал, как тренируется его младшая дочь.