ПСЖ с Забарным в составе вылетел из Кубка Франции
Действующий обладатель Кубка Франции "ПСЖ" в 1/16 финала встретился в дерби с "Парижем". С первых минут матча на поле вышел украинский центральный защитник Илья Забарный.
Матч завершился сенсационным поражением "ПСЖ", сообщил портал Новини.LIVE.
"ПСЖ" потерпел сенсационное поражение во Франции
Начиная с первых минут матча "ПСЖ" завладел мячом и создавал момент за моментом. При этом не забили благодаря вратарю "Парижа" и везению.
Решающий эпизод произошел на 74-й минуте. После обрезки Витиньи в центре поля гости выбежали в быструю атаку, в ходе которой Илан Кеббал отдал точный пас на Жонатана Иконе, реализовавшего момент. В этих эпизодах не успели закрыть соперника Нуну Мендеш и Забарный.
После пропущенного гола "ПСЖ" имел еще 4-5 голевых моментов, но реализовать их не удалось.
Украинский защитник провел на поле весь матч.
По версии Sofascore, Забарный получил оценку 6,7 - один из самых низких показателей среди игроков стартового состава. Несмотря на это, Илья в обороне выиграл пять из семи единоборств, в том числе пять из шести воздушных дуэлей. Он один раз был обыгран и допустил девять потерь мяча, еще дважды неудачно принимал передачу. Также на его счету один подбор и один возврат мяча в центре поля.
В работе с мячом Забарный сделал 89 передач, из которых 82 были точными. Он активно продвигал мяч вперед: 27 передач - в направлении атаки, шесть — в финальную треть. Также защитник выполнил одну разрезную передачу и один пас, который выводил партнера на потенциальное один на один с вратарем.
"ПСЖ" — "Париж" — 0:1
Гол: Иконе, 74
Напомним, бывший главный тренер киевского "Динамо" поддержал оккупацию Украины.
Известный супертяжеловес хочет получить бой с Александром Усиком.
Также Усик ранее показал, как тренируется его младшая дочь.
Читайте Новини.LIVE!