Головна Спорт Зінченко достроково повернеться в Арсенал — що чекає на українця

Зінченко достроково повернеться в Арсенал — що чекає на українця

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 16:01
Зінченко несподівано залишає Ноттінгем — що вирішив Арсенал
Олександр Зінченко під час тренування. Фото: Ritchie Sumpter/Nottingham Forest FC via Getty Images

Український захисник Олександр Зінченко найближчим часом достроково завершить оренду в "Ноттінгем Форест". Футболіст збірної України повернеться в розташування лондонського "Арсеналу".

Клуби дійшли рішення припинити співпрацю раніше запланованого терміну, попри те, що угода спочатку була розрахована на пів року, повідомляє Topskills Sports UK.

Читайте також:

"Ноттінгем" активував опцію дострокового розірвання оренди, а сам Олександр Зінченко не входить у довгострокові плани Мікеля Артети. В "Арсеналі" не розглядають Зінченка як ключову фігуру на другу частину сезону, тому варіант із новою орендою видається найімовірнішим уже найближчими тижнями.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко у збірній України. Фото: УАФ

Що буде із Зінченком

Серед можливих напрямків для продовження кар'єри українця називаються італійська "Рома" та саудівський "Аль-Хілаль". У поточному сезоні Зінченко провів за "Ноттінгем Форест" десять матчів у всіх турнірах, проте результативними діями відзначитися не зміг, що також вплинуло на рішення сторін розійтися раніше за термін.

Чутки про інтерес до 29-річного Зінченка або не підтвердилися, або клуби, які стежили за прогресом Олександра, вирішили не робити офіційну пропозицію щодо його трансферу. Майбутнє захисника залишається туманним, а до вирішальних матчів збірної України у відборі на ЧС-2026 залишається всього два місяці.

спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал Ноттінгем Форест
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
