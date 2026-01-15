Зінченко несподівано залишає Ноттінгем — що вирішив Арсенал

Олександр Зінченко під час тренування. Фото: Ritchie Sumpter/Nottingham Forest FC via Getty Images

Український захисник Олександр Зінченко найближчим часом достроково завершить оренду в "Ноттінгем Форест". Футболіст збірної України повернеться в розташування лондонського "Арсеналу".

Клуби дійшли рішення припинити співпрацю раніше запланованого терміну, попри те, що угода спочатку була розрахована на пів року, повідомляє Topskills Sports UK.

"Ноттінгем" активував опцію дострокового розірвання оренди, а сам Олександр Зінченко не входить у довгострокові плани Мікеля Артети. В "Арсеналі" не розглядають Зінченка як ключову фігуру на другу частину сезону, тому варіант із новою орендою видається найімовірнішим уже найближчими тижнями.

Олександр Зінченко у збірній України. Фото: УАФ

Що буде із Зінченком

Серед можливих напрямків для продовження кар'єри українця називаються італійська "Рома" та саудівський "Аль-Хілаль". У поточному сезоні Зінченко провів за "Ноттінгем Форест" десять матчів у всіх турнірах, проте результативними діями відзначитися не зміг, що також вплинуло на рішення сторін розійтися раніше за термін.

Чутки про інтерес до 29-річного Зінченка або не підтвердилися, або клуби, які стежили за прогресом Олександра, вирішили не робити офіційну пропозицію щодо його трансферу. Майбутнє захисника залишається туманним, а до вирішальних матчів збірної України у відборі на ЧС-2026 залишається всього два місяці.

