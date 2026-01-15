Відео
Арбелоа може піти з Реала після першої поразки в команді

Арбелоа може піти з Реала після першої поразки в команді

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 11:02
Реал уже знайшов несподівану заміну для Арбелоа
Альваро Арбелоа після матчу. Фото: Reuters/Pablo Morano

Мадридський "Реал" сенсаційно програв в 1/8 Кубка Іспанії скромному "Альбасете", який є аутсайдером Сегунди. Цей результат ускладнить перспективи Альваро Арбелоа в "королівському клубі".

Керівництво "Реала" вже шукає нового тренера для "бланкос", повідомляє Madrid Zone.

"Реал" двічі відігравався в матчі з "Альбасете" і зумів перевести його в екстратайми. Однак поєдинок завершився з рахунком 2:3 на користь команди з Сегунди. Андрій Лунін відіграв увесь матч, це був його третій вихід на поле в нинішньому сезоні.

Хто може очолити "Реал"

Передбачалося, що Альваро Арбелоа, який цього тижня замінив Хабі Алонсо, допрацює щонайменше до кінця кампанії 2025/26. Після цього його контракт міг бути продовжений, якщо наставник завоює з командою трофей і налагодить контракт із футболістами.

Энцо Мареска
Енцо Мареска в "Челсі". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Однак виліт із Кубка Іспанії може вплинути на ці плани. Президент "Реала" Флорентіно Перес уже шукає нового фахівця. У його списку виявилося три прізвища: Зінедін Зідан, Юрген Клопп та Енцо Мареска. Однак француз влітку очолить національну команду, німець не хоче переривати відпустки, тож лишається лише італієць, який нещодавно був звільнений із "Челсі". Переговори можуть розпочатися найближчим часом.

спорт футбол Реал Мадрид тренер Енцо Мареска Альваро Арбелоа
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
