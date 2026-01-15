Видео
Арбелоа может уйти из Реала после первого поражения в команде

Арбелоа может уйти из Реала после первого поражения в команде

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 11:02
Реал уже нашел неожиданную замену для Арбелоа
Альваро Арбелоа после матча. Фото: Reuters/Pablo Morano

Мадридский "Реал" сенсационно проиграл в 1/8 Кубка Испании скромному "Альбасете", который является аутсайдером Сегунды. Этот результат осложнит перспективы Альваро Арбелоа в "королевском клубе". 

Руководство "Реала" уже ищет нового тренера для "бланкос", сообщает Madrid Zone

"Реал" дважды отыгрывался в матче с "Альбасете" и сумел перевести его в экстра-таймы. Однако поединок завершился со счетом 2:3 в пользу команды из Сегунды. Андрей Лунин отыграл весь матч, это был его третий выход на поле в нынешнем сезоне. 

Кто может возглавить "Реал" 

Предполагалось, что Альваро Арбелоа, который на этой неделе заменил Хаби Алонсо, доработает как минимум до конца кампании 2025/26. После этого его контракт мог быть продлен, если наставник завоюет с командой трофей и наладит контракт с футболистами. 

Энцо Мареска
Энцо Мареска в "Челси". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Однако вылет из Кубка Испании может повлиять на эти планы. Президент "Реала" Флорентино Перес уже ищет нового специалиста. В его списке оказалось три фамилии: Зинедин Зидан, Юрген Клопп и Энцо Мареска. Однако француз летом возглавит национальную команду, немец не хочет прерывать отпуска, так что остается только итальянец, который недавно был уволен из "Челси". Переговоры могут начаться в ближайшее время. 

спорт футбол Реал Мадрид тренер Энцо Мареска Альваро Арбелоа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
