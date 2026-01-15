Реал уже нашел неожиданную замену для Арбелоа

Альваро Арбелоа после матча. Фото: Reuters/Pablo Morano

Мадридский "Реал" сенсационно проиграл в 1/8 Кубка Испании скромному "Альбасете", который является аутсайдером Сегунды. Этот результат осложнит перспективы Альваро Арбелоа в "королевском клубе".

Руководство "Реала" уже ищет нового тренера для "бланкос", сообщает Madrid Zone.

"Реал" дважды отыгрывался в матче с "Альбасете" и сумел перевести его в экстра-таймы. Однако поединок завершился со счетом 2:3 в пользу команды из Сегунды. Андрей Лунин отыграл весь матч, это был его третий выход на поле в нынешнем сезоне.

Кто может возглавить "Реал"

Предполагалось, что Альваро Арбелоа, который на этой неделе заменил Хаби Алонсо, доработает как минимум до конца кампании 2025/26. После этого его контракт мог быть продлен, если наставник завоюет с командой трофей и наладит контракт с футболистами.

Энцо Мареска в "Челси". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Однако вылет из Кубка Испании может повлиять на эти планы. Президент "Реала" Флорентино Перес уже ищет нового специалиста. В его списке оказалось три фамилии: Зинедин Зидан, Юрген Клопп и Энцо Мареска. Однако француз летом возглавит национальную команду, немец не хочет прерывать отпуска, так что остается только итальянец, который недавно был уволен из "Челси". Переговоры могут начаться в ближайшее время.

