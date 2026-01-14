Сабо рассказал об увольнении Шовковского и ситуации в Динамо

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в этом сезоне сменило главного тренера. После неудачной осени Александра Шовковского заменил Игорь Костюк.

О ситуации с увольнением Шовковского рассказал бывший главный тренер киевлян Йожеф Сабо в комментарии порталу Meta.ua.

Александр Шовковский с тренерским штабом. Фото: "Динамо"

Сабо общался с Шовковским

Бывший тренер киевлян рассказал, что встречался с Шовковским уже после увольнения. По словам Сабо, Александр признался, что переживает сложный период, а он в ответ поддержал его, отметив, что такова судьба тренера.

"Я встречался с Александром Шовковским после его отставки, поскольку мы живем недалеко друг от друга. Он мне сказал, что тяжело. Я поддержал Сашу и сказал ему, что такова тренерская судьба", — сказал Сабо.

Оценивая нынешнее состояние команды, Сабо признался, что именно "Динамо" стало для него самым большим разочарованием в сезоне. В то же время он осторожно высказался относительно назначения нового главного тренера Игоря Костюка.

Сабо напомнил, что хорошо знает Костюка еще со времен, когда тот был игроком дубля и редко попадал в основу. Как тренер Костюк положительно проявил себя на уровне U-19, однако он считает, что этого пока недостаточно для серьезных оценок его работы с первой командой.

Бывший наставник киевлян отметил, что делать выводы стоит только после возобновления чемпионата. По его мнению, пяти весенних туров будет достаточно, чтобы понять, в каком направлении движется команда.

