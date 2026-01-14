Сабо розповів про звільнення Шовковського та ситуацію в Динамо

Сабо зізнався, що Шовковський сказав йому після відставки
Київське "Динамо" цього сезону змінило головного тренера. Після невдалої осені Олександра Шовковського замінив Ігор Костюк.
Про ситуацію зі звільненням Шовковського розповів колишній головний тренер киян Йожеф Сабо в коментарі порталу Meta.ua.
Сабо спілкувався з Шовковським
Колишній тренер киян розповів, що зустрічався з Шовковським уже після звільнення. За словами Сабо, Олександр зізнався, що переживає складний період, а він у відповідь підтримав його, зазначивши, що така доля тренера.
"Я зустрічався з Олександром Шовковським після його відставки, оскільки ми живемо недалеко один від одного. Він мені сказав, що важко. Я підтримав Сашка і сказав йому, що така тренерська доля", — сказав Сабо.
Оцінюючи нинішній стан команди, Сабо зізнався, що саме "Динамо" стало для нього найбільшим розчаруванням у сезоні. Водночас він обережно висловився щодо призначення нового головного тренера Ігоря Костюка.
Сабо нагадав, що добре знає Костюка ще з часів, коли той був гравцем дубля і рідко потрапляв до основи. Як тренер Костюк позитивно проявив себе на рівні U-19, однак він вважає, що цього поки недостатньо для серйозних оцінок його роботи з першою командою.
Колишній наставник киян наголосив, що робити висновки варто лише після відновлення чемпіонату. На його думку, п’яти весняних турів буде достатньо, щоб зрозуміти, у якому напрямку рухається команда.
