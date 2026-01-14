Відео
Головна Спорт Сабо зізнався, що Шовковський сказав йому після відставки

Сабо зізнався, що Шовковський сказав йому після відставки

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 23:59
Сабо розповів про звільнення Шовковського та ситуацію в Динамо
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" цього сезону змінило головного тренера. Після невдалої осені Олександра Шовковського замінив Ігор Костюк.

Про ситуацію зі звільненням Шовковського розповів колишній головний тренер киян Йожеф Сабо в коментарі порталу Meta.ua.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський з тренерським штабом. Фото: "Динамо"

Сабо спілкувався з Шовковським

Колишній тренер киян розповів, що зустрічався з Шовковським уже після звільнення. За словами Сабо, Олександр зізнався, що переживає складний період, а він у відповідь підтримав його, зазначивши, що така доля тренера.

"Я зустрічався з Олександром Шовковським після його відставки, оскільки ми живемо недалеко один від одного. Він мені сказав, що важко. Я підтримав Сашка і сказав йому, що така тренерська доля", — сказав Сабо.

Оцінюючи нинішній стан команди, Сабо зізнався, що саме "Динамо" стало для нього найбільшим розчаруванням у сезоні. Водночас він обережно висловився щодо призначення нового головного тренера Ігоря Костюка.

Сабо нагадав, що добре знає Костюка ще з часів, коли той був гравцем дубля і рідко потрапляв до основи. Як тренер Костюк позитивно проявив себе на рівні U-19, однак він вважає, що цього поки недостатньо для серйозних оцінок його роботи з першою командою.

Колишній наставник киян наголосив, що робити висновки варто лише після відновлення чемпіонату. На його думку, п’яти весняних турів буде достатньо, щоб зрозуміти, у якому напрямку рухається команда.

футбол Динамо УПЛ Олександр Шовковський Йожеф Сабо
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
