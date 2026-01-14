Відео
Дерюгіна назвала причину розлучення з Блохіним

Дерюгіна назвала причину розлучення з Блохіним

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 21:26
Дерюгіна розповіла, чому розлучилася з Блохіним
Ірина Дерюгіна. Фото: кадр з відео

Легендарна тренерка з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна, яка наразі є главою Федерації гімнастики України, була одружена з ексфутболістом "Динамо" Олегом Блохіним. Зіркова пара протрималась в шлюбі дев'ять років та розлучилася в 1989-му році.

Про розлучення з Блохіним Дерюгіна розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Читайте також:

Як Дерюгіна та Блохін розлучилися

Дерюгіна заявила, що рішення про розрив ухвалила особисто. Вона пояснила це неможливістю пожертвувати гімнастикою та професійною реалізацією заради сімейного життя, підкресливши, що спорт залишався для неї ключовою частиною життя.

Однією з причин розлучення Дерюгіна назвала появу дитини. Водночас вона зазначила, що стосунки ускладнювалися загальним емоційним тлом і напруженням у парі. За її словами, у той період її кар’єра розвивалася успішно, тоді як у Блохіна в футболі не все складалося, і цей дисбаланс було важко витримувати психологічно.

Тренерка зізналася, що розлучення далося їй непросто й супроводжувалося сильними емоціями. Після розставання був період сумнівів і жалю, а згодом — усвідомлення, що в певний момент могло не вистачити витримки та взаємної підтримки.

"Шкодувала, так, шкодувала. Можливо, забракло трошки витримки, можливо, трошки мізків забракло. У сім'ї потрібно давати одне одному щось. Не може це бути однобічно. Мені теж потрібно щось було отримувати взаємно, розумієте? А в мене цього не виходило", — сказала суддя.

Нині Дерюгіна не підтримує стосунків ані з колишнім чоловіком, ані з його другою дружиною. Також, за її словами, спілкування з батьком припинила їхня спільна донька Ірина Блохіна.

Нагадаємо, український журналіст розповів про закордонних тренерів для трансферу в "Динамо".

Аргенець Ліонель Мессі може заробити величезні кошти перед пенсією.

