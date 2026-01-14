Дерюгина рассказала, почему рассталась с Блохиным

Ирина Дерюгина. Фото: кадр из видео

Легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Дерюгина, которая сейчас является главой Федерации гимнастики Украины, была замужем за экс-футболистом "Динамо" Олегом Блохиным. Звездная пара продержалась в браке девять лет и развелась в 1989-м году.

О разводе с Блохиным Дерюгина рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

Как Дерюгина и Блохин развелись

Дерюгина заявила, что решение о разрыве приняла лично. Она объяснила это невозможностью пожертвовать гимнастикой и профессиональной реализацией ради семейной жизни, подчеркнув, что спорт оставался для нее ключевой частью жизни.

Одной из причин развода Дерюгина назвала появление ребенка. При этом она отметила, что отношения осложнялись общим эмоциональным фоном и напряжением в паре. По ее словам, в тот период ее карьера развивалась успешно, тогда как у Блохина в футболе не все складывалось, и этот дисбаланс было тяжело выдерживать психологически.

Тренер призналась, что развод дался ей непросто и сопровождался сильными эмоциями. После расставания был период сомнений и сожалений, а затем — осознание, что в определенный момент могло не хватить выдержки и взаимной поддержки.

"Жалела, да, жалела. Возможно, не хватило немножко выдержки, возможно, немножко мозгов не хватило. В семье нужно давать друг другу что-то. Не может это быть односторонне. Мне тоже нужно что-то было получать взаимно, понимаете? А у меня этого не получалось", — сказала судья.

Сейчас Дерюгина не поддерживает отношений ни с бывшим мужем, ни с его второй женой. Также, по ее словам, общение с отцом прекратила их общая дочь Ирина Блохина.

