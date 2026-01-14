Відео
Головна Спорт Дерюгіна згадала, що Кабаєва сказала їй під час війни

Дерюгіна згадала, що Кабаєва сказала їй під час війни

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 16:13
Дерюгіна відверто розповіла про ганебний вчинок Кабаєвої та Вінер
Ірина Дерюгіна під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна розповіла про неочікуваний епізод, з яким зіткнулася в перші тижні повномасштабного вторгнення Росії до України.

У розпал війни вона отримала повідомлення, яке стало для неї справжнім шоком, пригадала Ірина Дерюгіна під час інтерв'ю Дмитру Гордону.

Відома спортсменка повідомила, що привітання з днем народження її матері надійшло від російської гімнастки Аліни Кабаєвої та головного тренера збірної РФ Ірини Вінер. Це сталося вже після початку бойових дій, що, за зізнанням тренерки, мало особливо цинічний вигляд на тлі того, що відбувається в Україні.

Що Дерюгіна розповіла про Кабаєву

Також українська тренерка прокоментувала багаторічні чутки про можливий зв'язок Кабаєвої з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона наголосила, що особисто не була свідком цієї історії, однак припустила, що певну роль у цьому могла зіграти саме Ірина Вінер, яка, на її думку, часто виступала посередником у подібних знайомствах.

Алина Кабаева
Володимир Путін, Ірина Вінер та Аліна Кабаєва. Фото: росЗМІ

При цьому українська тренерка зазначила, що не вважає за потрібне заглиблюватися в тему особистого життя російських спортсменок і сприймає її як щось стороннє. Говорячи про Путіна, Дерюгіна зізналася, що ніколи не бачила його особисто і не має бажання з ним зустрічатися.

Алина Кабаева
Російська спортсменка Аліна Кабаєва. Фото: росЗМІ

На завершення вона додала, що в радянському та російському спорті справді існувала практика тиску і спроб зближення впливових чоловіків із відомими гімнастками. Однак, за її словами, тренери не в змозі контролювати особистий вибір спортсменок поза залом, а сама вона завжди робила ставку винятково на розвиток художньої гімнастики та організацію змагань, зокрема міжнародного рівня в Україні.

Нагадаємо, український журналіст здивував іменами закордонних тренерів, які свого часу могли працювати в "Динамо".

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі може заробити кілька мільярдів доларів перед завершенням кар'єри.

володимир путін спорт Аліна Кабаєва Художня гімнастика Ірина Дерюгіна
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
