Дерюгина откровенно рассказала о позорном поступке Кабаевой и Винер

Ирина Дерюгина во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина рассказала о неожиданном эпизоде, с которым столкнулась в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину.

В разгар войны она получила сообщение, которое стало для нее настоящим шоком, вспомнила Ирина Дерюгина во время интервью Дмитрию Гордону.

Известная спортсменка сообщила, что поздравление с днем рождения ее матери пришло от российской гимнастки Алины Кабаевой и главного тренера сборной РФ Ирины Винер. Это произошло уже после начала боевых действий, что, по признанию тренера, выглядело особенно цинично на фоне происходящего в Украине.

Что Дерюгина рассказала о Кабаевой

Также украинская спортсменка прокомментировала многолетние слухи о возможной связи Кабаевой с президентом РФ Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что лично не была свидетелем этой истории, однако допустила, что определенную роль в этом могла сыграть именно Ирина Винер, которая, по ее мнению, часто выступала посредником в подобных знакомствах.

Владимир Путин, Ирина Винер и Алина Кабаева. Фото: росСМИ

При этом украинская тренер отметила, что не считает нужным углубляться в тему личной жизни российских спортсменок и воспринимает ее как нечто постороннее. Говоря о Путине, Дерюгина призналась, что никогда не видела его лично и не испытывает желания с ним встречаться.

Российская спортсменка Алина Кабаева. Фото: росСМИ

В завершение она добавила, что в советском и российском спорте действительно существовала практика давления и попыток сближения влиятельных мужчин с известными гимнастками. Однако, по ее словам, тренеры не в состоянии контролировать личный выбор спортсменок вне зала, а сама она всегда делала ставку исключительно на развитие художественной гимнастики и организацию соревнований, в том числе международного уровня в Украине.

