Главная Спорт Дерюгина вспомнила, что Кабаева сказала ей во время войны

Дерюгина вспомнила, что Кабаева сказала ей во время войны

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 16:13
Дерюгина откровенно рассказала о позорном поступке Кабаевой и Винер
Ирина Дерюгина во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина рассказала о неожиданном эпизоде, с которым столкнулась в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину.

В разгар войны она получила сообщение, которое стало для нее настоящим шоком, вспомнила Ирина Дерюгина во время интервью Дмитрию Гордону. 

Читайте также:

Известная спортсменка сообщила, что поздравление с днем рождения ее матери пришло от российской гимнастки Алины Кабаевой и главного тренера сборной РФ Ирины Винер. Это произошло уже после начала боевых действий, что, по признанию тренера, выглядело особенно цинично на фоне происходящего в Украине. 

Что Дерюгина рассказала о Кабаевой

Также украинская спортсменка прокомментировала многолетние слухи о возможной связи Кабаевой с президентом РФ Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что лично не была свидетелем этой истории, однако допустила, что определенную роль в этом могла сыграть именно Ирина Винер, которая, по ее мнению, часто выступала посредником в подобных знакомствах. 

Алина Кабаева
Владимир Путин, Ирина Винер и Алина Кабаева. Фото: росСМИ

При этом украинская тренер отметила, что не считает нужным углубляться в тему личной жизни российских спортсменок и воспринимает ее как нечто постороннее. Говоря о Путине, Дерюгина призналась, что никогда не видела его лично и не испытывает желания с ним встречаться. 

Алина Кабаева
Российская спортсменка Алина Кабаева. Фото: росСМИ

В завершение она добавила, что в советском и российском спорте действительно существовала практика давления и попыток сближения влиятельных мужчин с известными гимнастками. Однако, по ее словам, тренеры не в состоянии контролировать личный выбор спортсменок вне зала, а сама она всегда делала ставку исключительно на развитие художественной гимнастики и организацию соревнований, в том числе международного уровня в Украине. 

Напомним, украинский журналист удивил именами зарубежных тренеров, которые в свое время могли работать в "Динамо". 

Аргентинский футболист Лионель Месси может заработать несколько миллиардов долларов перед завершением карьеры. 

владимир путин спорт Алина Кабаева Художественная гимнастика Ирина Дерюгина
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
