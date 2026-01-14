Видео
Месси предложат самый выгодный контракт в истории футбола

Месси предложат самый выгодный контракт в истории футбола

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 13:19
Месси зовут в Саудовскую Аравию на особых условиях
Лионель Месси и лев. Фото: Reuters

Президент саудовского "Аль-Иттихада" Анмар аль-Хайли открыто признался, что мечтает увидеть Лионеля Месси в составе своего клуба и готов ради этого пойти на шаги, которых в футболе почти не бывает.

В Саудовской Аравии не скрывают: появление аргентинской легенды в чемпионате стало бы событием планетарного масштаба, сообщает The Touchline.

Несмотря на то что Лионель Месси осенью продлил контракт с "Интером" из Майами до конца 2028 года, в "Аль-Иттихаде" внимательно следят за ситуацией. В клубе дают понять, что в случае малейшего желания футболиста сменить обстановку двери для него будут открыты без каких-либо условий и оговорок. 

Лионель Месси
Лионель Месси после победы на Кубке Мира. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Особые условия для Лео Месси

Аль-Хайли подчеркнул, что в переговорах с аргентинцем для клуба не существует финансовых ограничений. По его словам, саудовская сторона готова обсуждать контракт любой продолжительности, вплоть до пожизненного соглашения, а также предоставить Лионелю Месси полную свободу в вопросе заработка.

Глава "Аль-Иттихада" отметил, что для него важны не суммы и не сроки, а сам факт игры Месси за его команду, назвав аргентинца величайшим футболистом в истории. При этом сам Лионель с лета 2023 года выступает за "Интер Майами" и остается ключевой фигурой MLS, однако в Саудовской Аравии уже готовы к моменту, если легенда решит сделать новый шаг в карьере. 

спорт футбол Лионель Месси Футбол трансферы Интер Майами Аль-Иттихад
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
