Канте готов на экстренные меры ради возвращения в европейский футбол

Чемпион мира сбежит из Саудовской Аравии в Европу — детали
Полузащитник сборной Франции и саудовского "Аль-Иттихада" Н’Голо Канте всерьез задумывается о возвращении в европейский футбол. Французский опорник хочет продолжить карьеру в Турции.
Чемпион мира по футболу рассматривает переход в "Фенербахче", сообщил в соцсети X журналист Флориан Плеттенберг.
Ради возвращения в европейский футбол Н'Голо Канте готов пойти на большое снижение зарплаты. Футболист уже дал согласие на переезд в стамбульский клуб и открыт к новому этапу за пределами Саудовской Аравии.
К чему стремится Канте
При этом сделка пока не завершена. "Аль-Иттихад" и "Фенербахче" продолжают переговоры и еще не согласовали все условия возможного трансфера. Клубам предстоит обсудить ряд деталей контракта 33-летнего хавбека сборной Франции.
Контракт Канте с саудовским клубом действует до конца сезона-2025/26. В Саудовскую Аравию он перебрался летом 2023 года из лондонского "Челси", за который провел более 260 матчей. В составе "Аль-Иттихада" француз сыграл 101 встречу, отметившись девятью голами и десятью результативными передачами.
