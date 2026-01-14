Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Чемпіон світу втече із Саудівської Аравії до Європи — деталі

Чемпіон світу втече із Саудівської Аравії до Європи — деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 12:09
Канте готовий на екстрені заходи заради повернення в європейський футбол
Н'Голо Канте (ліворуч) святкує чемпіонський титул у Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/nglkante/

Півзахисник збірної Франції та саудівського "Аль-Іттіхада" Н'Голо Канте серйозно замислюється про повернення в європейський футбол. Французький опорник хоче продовжити кар'єру в Туреччині.

Чемпіон світу з футболу розглядає перехід у "Фенербахче", повідомив у соцмережі X журналіст Флоріан Плеттенберг.

Реклама
Читайте також:

Заради повернення в європейський футбол Н'Голо Канте готовий піти на велике зниження зарплати. Футболіст уже дав згоду на переїзд у стамбульський клуб та відкритий до нового етапу за межами Саудівської Аравії.

Н'Голо Канте
Н'Голо Канте в Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/nglkante/

До чого прагне Канте

При цьому угоду поки що не завершено. "Аль-Іттіхад" та "Фенербахче" продовжують переговори й ще не погодили всі умови можливого трансферу. Клубам належить обговорити низку деталей контракту 33-річного хавбека збірної Франції.

Контракт Канте із саудівським клубом діє до кінця сезону-2025/26. До Саудівської Аравії він перебрався влітку 2023 року з лондонського "Челсі", за який провів понад 260 матчів. У складі "Аль-Іттіхада" француз зіграв 101 зустріч, відзначившись дев'ятьма голами та десятьма результативними передачами.

Нагадаємо, українська біатлоністка Юлія Джима несподівано залишилася поза заявкою національної команди.

Гімнастка Анна Різатдінова зізналася, як ставиться до уваги з боку шанувальників-чоловіків.

спорт футбол Футбол трансфери Фенербахче Н'Голо Канте Аль-Іттіхад
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації