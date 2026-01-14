Канте готовий на екстрені заходи заради повернення в європейський футбол

Н'Голо Канте (ліворуч) святкує чемпіонський титул у Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/nglkante/

Півзахисник збірної Франції та саудівського "Аль-Іттіхада" Н'Голо Канте серйозно замислюється про повернення в європейський футбол. Французький опорник хоче продовжити кар'єру в Туреччині.

Чемпіон світу з футболу розглядає перехід у "Фенербахче", повідомив у соцмережі X журналіст Флоріан Плеттенберг.

Реклама

Читайте також:

Заради повернення в європейський футбол Н'Голо Канте готовий піти на велике зниження зарплати. Футболіст уже дав згоду на переїзд у стамбульський клуб та відкритий до нового етапу за межами Саудівської Аравії.

Н'Голо Канте в Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/nglkante/

До чого прагне Канте

При цьому угоду поки що не завершено. "Аль-Іттіхад" та "Фенербахче" продовжують переговори й ще не погодили всі умови можливого трансферу. Клубам належить обговорити низку деталей контракту 33-річного хавбека збірної Франції.

Контракт Канте із саудівським клубом діє до кінця сезону-2025/26. До Саудівської Аравії він перебрався влітку 2023 року з лондонського "Челсі", за який провів понад 260 матчів. У складі "Аль-Іттіхада" француз зіграв 101 зустріч, відзначившись дев'ятьма голами та десятьма результативними передачами.

Нагадаємо, українська біатлоністка Юлія Джима несподівано залишилася поза заявкою національної команди.

Гімнастка Анна Різатдінова зізналася, як ставиться до уваги з боку шанувальників-чоловіків.