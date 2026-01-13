Відео
Відео

Головна Спорт Джима не потрапила в заявку збірної України на важливу гонку

Джима не потрапила в заявку збірної України на важливу гонку

Дата публікації: 13 січня 2026 22:09
Джима не потрапила до заявки збірної України на естафету
Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

Лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима досі не розпочала активні виступи в цьому сезоні. Наразі вона не бере участі у всіх гонках.

Біатлоністка не потрапила до заявки на сайті IBU на одну з гонок етапу Кубка світу в Рупольдингу (Німеччина).

Юлия Джима
Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

Джима не виступить в естафеті на етапі Кубка світу

Жіноча збірна України з біатлону 14 січня виступить в естафетній гонці на етапі Кубка світу в Рупольдингу під 15-м стартовим номером.

До складу команди увійшли Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Валерія Дмитренко та Олена Городна.

Олімпійська чемпіонка Юлія Джима цього разу не потрапила до заявки після невдалого виступу на попередньому етапі в Обергофі. Її замінила Валерія Дмитренко, яка з листопада не виступала на етапах Кубка світу.

Жіноча естафета відбудеться в середу, 14 січня, початок гонки — о 15:30 за київським часом.

Біатлон Збірна України з біатлону Юлія Джима Кубок світу з біатлону Рупольдинг (біатлон)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
