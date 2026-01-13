Джима не попала в заявку сборной Украины на эстафету

Джима не попала в заявку сборной Украины на важную гонку
Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима до сих пор не начала активные выступления в этом сезоне. Сейчас она не участвует во всех гонках.
Биатлонистка не попала в заявку на сайте IBU на одну из гонок этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Джима не выступит в эстафете на этапе Кубка мира
Женская сборная Украины по биатлону 14 января выступит в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге под 15-м стартовым номером.
В состав команды вошли Кристина Дмитренко, Дарья Чалык, Валерия Дмитренко и Елена Городна.
Олимпийская чемпионка Юлия Джима в этот раз не попала в заявку после неудачного выступления на предыдущем этапе в Оберхофе. Ее заменила Валерия Дмитренко, которая с ноября не выступала на этапах Кубка мира.
Женская эстафета состоится в среду, 14 января, начало гонки — в 15:30 по киевскому времени.
