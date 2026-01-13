Джима не попала в заявку сборной Украины на эстафету

Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима до сих пор не начала активные выступления в этом сезоне. Сейчас она не участвует во всех гонках.

Биатлонистка не попала в заявку на сайте IBU на одну из гонок этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Джима не выступит в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная Украины по биатлону 14 января выступит в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге под 15-м стартовым номером.

В состав команды вошли Кристина Дмитренко, Дарья Чалык, Валерия Дмитренко и Елена Городна.

Олимпийская чемпионка Юлия Джима в этот раз не попала в заявку после неудачного выступления на предыдущем этапе в Оберхофе. Ее заменила Валерия Дмитренко, которая с ноября не выступала на этапах Кубка мира.

Женская эстафета состоится в среду, 14 января, начало гонки — в 15:30 по киевскому времени.

