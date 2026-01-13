Костюк заробила величезні призові на турнірі в Брісбені

Марта Костюк. Фото: Reuters

Українська тенісистка Марта Костюк на першому турнірі сезону, яким став Брісбен, сенсаційно дійшла до фіналу. У головному матчі вона поступилася першій ракетці світу Аріні Соболенко.

При цьому Костюк заробила значну суму призових, повідомив портал PFSN.

Костюк заробила значні призові

Українка за вихід у фінал заробила 134 600 доларів призових коштів і 325 очок рейтингу WTA. За підсумками турніру Костюк повернулася до топ-20 світового рейтингу.

У фіналі Костюк поступилася першій ракетці світу Аріні Соболенко з рахунком 4:6, 3:6. Водночас шлях до вирішального матчу став одним із найсильніших у її кар’єрі: Марта виграла чотири матчі, зокрема тричі перемогла тенісисток із топ-10 світового рейтингу, серед яких Аманда Анісімова та Джессіка Пегула.

Соболенко за перемогу на турнірі в Брісбені отримала 214 530 доларів і 500 рейтингових очок.

У турнірі також виступали інші українські тенісистки. Даяна Ястремська дійшла до 1/8 фіналу та заробила 19 909 доларів. Ангеліна Калініна вибула в кваліфікації й отримала 5 115 доларів. У парному розряді сестри Людмила та Надія Кіченок дісталися півфіналу та заробили на двох 30 010 доларів призових.

