Главная Спорт Названа сумма, которую Костюк заработала за финал в Брисбене

Названа сумма, которую Костюк заработала за финал в Брисбене

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 16:45
Костюк заработала огромные призовые на турнире в Брисбене
Марта Костюк. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк на первом турнире сезона, которым стал Брисбен, сенсационно дошла до финала. В главном матче она уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.

При этом Костюк заработала внушительную сумму призовых, сообщил портал PFSN.

Читайте также:

Костюк заработала внушительные призовые

Украинка за выход в финал заработала 134 600 долларов призовых средств и 325 очков рейтинга WTA. По итогам турнира Костюк вернулась в топ-20 мирового рейтинга.

В финале Костюк уступила первой ракетке мира Арине Соболенко со счетом 4:6, 3:6. При этом путь к решающему матчу стал одним из самых сильных в ее карьере: Марта выиграла четыре матча, в том числе трижды победила теннисисток из топ-10 мирового рейтинга, среди которых Аманда Анисимова и Джессика Пегула.

Соболенко за победу на турнире в Брисбене получила 214 530 долларов и 500 рейтинговых очков.

В турнире также выступали другие украинские теннисистки. Даяна Ястремская дошла до 1/8 финала и заработала 19 909 долларов. Ангелина Калинина выбыла в квалификации и получила 5 115 долларов. В парном разряде сестры Людмила и Надежда Киченок добрались до полуфинала и заработали на двоих 30 010 долларов призовых.

Теннис WTA Марта Костюк украинские теннисисты Брисбен
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
