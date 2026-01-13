Костюк заработала огромные призовые на турнире в Брисбене

Марта Костюк. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк на первом турнире сезона, которым стал Брисбен, сенсационно дошла до финала. В главном матче она уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.

При этом Костюк заработала внушительную сумму призовых, сообщил портал PFSN.

Реклама

Читайте также:

Костюк заработала внушительные призовые

Украинка за выход в финал заработала 134 600 долларов призовых средств и 325 очков рейтинга WTA. По итогам турнира Костюк вернулась в топ-20 мирового рейтинга.

В финале Костюк уступила первой ракетке мира Арине Соболенко со счетом 4:6, 3:6. При этом путь к решающему матчу стал одним из самых сильных в ее карьере: Марта выиграла четыре матча, в том числе трижды победила теннисисток из топ-10 мирового рейтинга, среди которых Аманда Анисимова и Джессика Пегула.

Соболенко за победу на турнире в Брисбене получила 214 530 долларов и 500 рейтинговых очков.

В турнире также выступали другие украинские теннисистки. Даяна Ястремская дошла до 1/8 финала и заработала 19 909 долларов. Ангелина Калинина выбыла в квалификации и получила 5 115 долларов. В парном разряде сестры Людмила и Надежда Киченок добрались до полуфинала и заработали на двоих 30 010 долларов призовых.

Напомним, киевское "Динамо" вступило в переговоры с турецким игроком.

Артем Милевский показал, с кем праздновал свой День рождения.