Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лунін може піти з Реала до кінця січня — що відомо

Лунін може піти з Реала до кінця січня — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 11:31
Арбелоа може відмовитися від Луніна вже в зимове трансферне вікно
Андрій Лунін на лавці запасних. Фото: Gongora/NurPhoto via Getty Images

У кар'єрі Андрія Луніна знову настала невизначеність. Новий тренерський штаб мадридського "Реала" ще не вирішив долю українського голкіпера.

Альваро Арбелоа найближчим часом ухвалить рішення щодо Луніна та інших гравців "Реала", повідомляє Diario AS.

Реклама
Читайте також:

Зміна головного тренера в "королівському клубі" може вплинути не тільки на перспективи команди в сезоні, а й на долю окремих гравців. За тиждень до звільнення Хабі Алонсо стало відомо, що "Реал" хоче продати 9 гравців, Андрій Лунін був у цьому списку. Але зараз ситуація може змінитися.

Андрей Лунин
Андрій Лунін на тренуванні. Фото: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Що буде з Луніним

В іспанському клубі хочуть розв'язати кадрову проблему до закриття зимового трансферного вікна. Найближчими тижнями український голкіпер та інші футболісти, які можуть покинути команду, повинні будуть переконати Арбелоа, що ще потрібні "Реалу".

У сезоні 2025/2026 Лунін зіграв лише два матчі за мадридців, у яких пропустив п'ять голів. У його послугах зацікавлена низка клубів з Італії та Іспанії. Не виключено, що новий наставник "бланкос" надасть Андрію ще один шанс проявити себе. У будь-якому разі, рішення щодо Луніна буде ухвалено до кінця січня.

Нагадаємо, українська спортсменка Юлія Джима не зможе взяти участь у найближчому етапі Кубка Світу з біатлону.

Відома гімнастка Анна Різатдінова здивувала висловлюванням про увагу з боку чоловічої статі.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації