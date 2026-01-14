Арбелоа може відмовитися від Луніна вже в зимове трансферне вікно

Андрій Лунін на лавці запасних. Фото: Gongora/NurPhoto via Getty Images

У кар'єрі Андрія Луніна знову настала невизначеність. Новий тренерський штаб мадридського "Реала" ще не вирішив долю українського голкіпера.

Альваро Арбелоа найближчим часом ухвалить рішення щодо Луніна та інших гравців "Реала", повідомляє Diario AS.

Зміна головного тренера в "королівському клубі" може вплинути не тільки на перспективи команди в сезоні, а й на долю окремих гравців. За тиждень до звільнення Хабі Алонсо стало відомо, що "Реал" хоче продати 9 гравців, Андрій Лунін був у цьому списку. Але зараз ситуація може змінитися.

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Що буде з Луніним

В іспанському клубі хочуть розв'язати кадрову проблему до закриття зимового трансферного вікна. Найближчими тижнями український голкіпер та інші футболісти, які можуть покинути команду, повинні будуть переконати Арбелоа, що ще потрібні "Реалу".

У сезоні 2025/2026 Лунін зіграв лише два матчі за мадридців, у яких пропустив п'ять голів. У його послугах зацікавлена низка клубів з Італії та Іспанії. Не виключено, що новий наставник "бланкос" надасть Андрію ще один шанс проявити себе. У будь-якому разі, рішення щодо Луніна буде ухвалено до кінця січня.

