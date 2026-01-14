Арбелоа может отказаться от Лунина уже в зимнее трансферное окно

Андрей Лунин на скамейке запасных. Фото: Gongora/NurPhoto via Getty Images

В карьере Андрея Лунина снова наступила неопределенность. Новый тренерский штаб мадридского "Реала" еще не решил судьбу украинского голкипера.

Альваро Арбелоа в ближайшее время примет решение по Лунину и другим игрокам "Реала", сообщает Diario AS.

Смена главного тренера в "королевском клубе" может повлиять не только на перспективы команды в сезоне, но и на судьбу отдельных игроков. За неделю до увольнения Хаби Алонсо стало известно, что "Реал" хочет продать 9 игроков, Андрей Лунин был в этом списке. Но сейчас ситуация может измениться.

Андрей Лунин на тренировке. Фото: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Что будет с Луниным

В испанском клубе хотят решить кадровую проблему до закрытия зимнего трансферного окна. В ближайшие недели украинский голкипер и другие футболисты, которые могут покинуть команду, должны будут убедить Арбелоа, что еще нужны "Реалу".

В сезоне 2025/2026 Лунин сыграл только два матча за мадридцев, в которых пропустил пять голов. В его услугах заинтересован ряд клубов из Италии и Испании. Не исключено, что новый наставник "бланкос" предоставит Андрею еще один шанс проявить себя. В любом случае, решение по Лунину будет принято до конца января.

