Главная Спорт Лунин может уйти из Реала до конца января — что известно

Лунин может уйти из Реала до конца января — что известно

Дата публикации 14 января 2026 11:31
Арбелоа может отказаться от Лунина уже в зимнее трансферное окно
Андрей Лунин на скамейке запасных. Фото: Gongora/NurPhoto via Getty Images

В карьере Андрея Лунина снова наступила неопределенность. Новый тренерский штаб мадридского "Реала" еще не решил судьбу украинского голкипера. 

Альваро Арбелоа в ближайшее время примет решение по Лунину и другим игрокам "Реала", сообщает Diario AS

Читайте также:

Смена главного тренера в "королевском клубе" может повлиять не только на перспективы команды в сезоне, но и на судьбу отдельных игроков. За неделю до увольнения Хаби Алонсо стало известно, что "Реал" хочет продать 9 игроков, Андрей Лунин был в этом списке. Но сейчас ситуация может измениться. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин на тренировке. Фото: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Что будет с Луниным 

В испанском клубе хотят решить кадровую проблему до закрытия зимнего трансферного окна. В ближайшие недели украинский голкипер и другие футболисты, которые могут покинуть команду, должны будут убедить Арбелоа, что еще нужны "Реалу". 

В сезоне 2025/2026 Лунин сыграл только два матча за мадридцев, в которых пропустил пять голов. В его услугах заинтересован ряд клубов из Италии и Испании. Не исключено, что новый наставник "бланкос" предоставит Андрею еще один шанс проявить себя. В любом случае, решение по Лунину будет принято до конца января. 

 

 

