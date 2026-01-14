Арбелоа останется в Реале надолго только при одном условии

Альваро Арбелоа на "Сантьяго Бернабеу". Фото: Reuters/Susana Vera

Президент "Реала" Флорентино Перес приветствовал Альваро Арбелоа на посту наставника команды. Бывший футболист "бланкос" занял эту должность в экстренном порядке.

Точные сроки работы Арбелоа в "Реале" не известны, но перед ним поставлены определенные требования, сообщил в соцсети X Фабрицио Романо.

Летом 2025 года "Реал" потратил немалые усилия, чтобы уговорить Хаби Алонсо возглавить команду. Однако чуть более, чем через половину сезона, молодой наставник покинул испанскую команду. Это было взаимное решение и клуба, и специалиста.

Альваро Арбелоа во время пресс-конференции. Фото: Reuters/Susana Vera

Условия работы Арбелоа в "Реале"

Новым тренером "королевского клуба" стал бывший защитник команды Альваро Арбелоа. Он является воспитанником "Реала", в котором провел большую часть карьеры. До назначения наставником основном команды Арбелоа работал с "Реал Мадрид Кастильей".

Президент клуба Флорентино Перес уже озвучил условие, при котором Альваро Арбелоа сохранит свою должность и на следующий сезон. Молодому 42-летнему специалисту необходимо завоевать с "Реалом" трофей, а также наладить контакт с футболистами. Со вторым условием могут быть проблемы, поскольку часть игроков уже пропустила первую тренировку под руководством нового тренера.

