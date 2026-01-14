Відео
Головна Спорт Реал назвав умову роботи Арбелоа в команді

Реал назвав умову роботи Арбелоа в команді

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 10:01
Арбелоа залишиться в Реалі надовго тільки за однієї умови
Альваро Арбелоа на "Сантьяго Бернабеу". Фото: Reuters/Susana Vera

Президент "Реала" Флорентіно Перес привітав Альваро Арбелоа на посаді наставника команди. Колишній футболіст "бланкос" обійняв цю посаду в екстреному порядку.

Точні терміни роботи Арбелоа в "Реалі" не відомі, але перед ним поставлено певні вимоги, повідомив у соцмережі X Фабріціо Романо.

Читайте також:

Влітку 2025 року "Реал" витратив чималі зусилля, щоб вмовити Хабі Алонсо очолити команду. Однак трохи більше, ніж через половину сезону, молодий наставник залишив іспанську команду. Це було взаємне рішення і клубу, і фахівця.

Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа під час пресконференції. Фото: Reuters/Susana Vera

Умови роботи Арбелоа в "Реалі"

Новим тренером "королівського клубу" став колишній захисник команди Альваро Арбелоа. Він є вихованцем "Реала", в якому провів більшу частину кар'єри. До призначення наставником основної команди Арбелоа працював із "Реал Мадрид Кастільєю".

Президент клубу Флорентіно Перес уже озвучив умову, за якої Альваро Арбелоа збереже свою посаду і на наступний сезон. Молодому 42-річному фахівцеві необхідно завоювати з "Реалом" трофей, а також налагодити контакт із футболістами. З другою умовою можуть бути проблеми, оскільки частина гравців уже пропустила перше тренування під керівництвом нового тренера.

Нагадаємо, українська зірка біатлону несподівано пропустить важливий турнір перед Олімпіадою-2026.

Відома в минулому гімнастка Анна Різатдінова розповіла про популярність та увагу чоловіків до неї.

спорт футбол Реал Мадрид тренер Альваро Арбелоа
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
