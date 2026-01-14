Арбелоа залишиться в Реалі надовго тільки за однієї умови

Реал назвав умову роботи Арбелоа в команді
Президент "Реала" Флорентіно Перес привітав Альваро Арбелоа на посаді наставника команди. Колишній футболіст "бланкос" обійняв цю посаду в екстреному порядку.
Точні терміни роботи Арбелоа в "Реалі" не відомі, але перед ним поставлено певні вимоги, повідомив у соцмережі X Фабріціо Романо.
Влітку 2025 року "Реал" витратив чималі зусилля, щоб вмовити Хабі Алонсо очолити команду. Однак трохи більше, ніж через половину сезону, молодий наставник залишив іспанську команду. Це було взаємне рішення і клубу, і фахівця.
Умови роботи Арбелоа в "Реалі"
Новим тренером "королівського клубу" став колишній захисник команди Альваро Арбелоа. Він є вихованцем "Реала", в якому провів більшу частину кар'єри. До призначення наставником основної команди Арбелоа працював із "Реал Мадрид Кастільєю".
Президент клубу Флорентіно Перес уже озвучив умову, за якої Альваро Арбелоа збереже свою посаду і на наступний сезон. Молодому 42-річному фахівцеві необхідно завоювати з "Реалом" трофей, а також налагодити контакт із футболістами. З другою умовою можуть бути проблеми, оскільки частина гравців уже пропустила перше тренування під керівництвом нового тренера.
