Україна
Клопп знову претендує на тренерську посаду в Реалі

Клопп знову претендує на тренерську посаду в Реалі

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 12:05
Клопп може замінити Арбелоа в мадридському Реалі
Юрген Клопп на футбольному матчі як глядач. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Мадридський "Реал" зіткнувся з необхідністю пошуку нового головного тренера. Після звільнення Хабі Алонсо команду тимчасово очолив Альваро Арбелоа.

Керівництво "королівського клубу" вже шукає наставника на постійній основі, повідомив у соцмережі X Фабріціо Романо.

Читайте також:

Колишній головний тренер "Майнца", дортмундської "Боруссії" та англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп став одним із кандидатів на місце наставника мадридського "Реала". Альваро Арбелоа працюватиме з "бланкос" доти, доки не буде оформлено перехід більш іменитого й авторитетного наставника.

Юрген Клопп
Юрген Клопп під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Чому Клопп цікавить "Реал"

Німецький фахівець уже понад рік відпочиває від тренерської роботи відтоді, як з власної волі пішов із "Ліверпуля". Він фігурував як кандидат на роботу в "Реалі" ще до того, як президент клубу Флорентіно Перес призначив на цю посаду Хабі Алонсо.

Наразі мадридський клуб знову повернувся до питання про переговори з Юргеном Клоппом. "Бланкос" готові вислухати умови 58-річного тренера та піти практично на будь-який компроміс, проте в "Реалі" чекають, що німець першим проявить ініціативу в цьому питанні та самостійно зробить перший крок.

Нагадаємо, у київському "Динамо" зацікавилися легіонером з УПЛ, одним із лідерів "Вереса".

Один із клубів чемпіонату Італії з футболу включив гравця збірної України до списку потенційних літніх трансферів.

спорт футбол Реал Мадрид Юрген Клопп тренер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
