Реал призначив Арбелоа новим головним тренером команди

Мадридський "Реал" покинув головний тренер Хабі Алонсо. При цьому, вони відразу визначились із заміною.

Новим головним тренером клубу став Альваро Арбелоа, повідомила пресслужба "Реалу".

Новий головний тренер "Реалу"

Наразі "Реал" не повідомив про строк та умови контракту з Арбелоа.

Раніше Арбелоа з червня 2025 року очолював "Кастилью" — молодіжну команду "Реала". Загалом він п’ять років працював у структурі академії клубу.

У статусі футболіста Арбелоа був частиною одного з найуспішніших періодів в історії "Реала". Захисник виступав за мадридців з 2009 по 2016 рік, провівши 238 офіційних матчів. За цей час він виграв вісім трофеїв, серед яких дві Ліги чемпіонів, Клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА, титул Ла Ліги, два Кубки Іспанії та Суперкубок Іспанії.

Раніше "Реал" та Алонсо припинили співпрацю за взаємною згодою сторін після поразки від "Барселони" у фіналі Суперкубка Іспанії з рахунком 2:3.

