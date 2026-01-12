Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Реал призначив нового головного тренера — це легенда клубу

Реал призначив нового головного тренера — це легенда клубу

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 22:00
Реал призначив Арбелоа новим головним тренером команди
Альваро Арбелоа. Фото: instagram.com/arbeloa

Мадридський "Реал" покинув головний тренер Хабі Алонсо. При цьому, вони відразу визначились із заміною.

Новим головним тренером клубу став Альваро Арбелоа, повідомила пресслужба "Реалу".

Реклама
Читайте також:
Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа. Фото: instagram.com/arbeloa

Новий головний тренер "Реалу"

Наразі "Реал" не повідомив про строк та умови контракту з Арбелоа.

Раніше Арбелоа з червня 2025 року очолював "Кастилью" — молодіжну команду "Реала". Загалом він п’ять років працював у структурі академії клубу.

У статусі футболіста Арбелоа був частиною одного з найуспішніших періодів в історії "Реала". Захисник виступав за мадридців з 2009 по 2016 рік, провівши 238 офіційних матчів. За цей час він виграв вісім трофеїв, серед яких дві Ліги чемпіонів, Клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА, титул Ла Ліги, два Кубки Іспанії та Суперкубок Іспанії.

Раніше "Реал" та Алонсо припинили співпрацю за взаємною згодою сторін після поразки від "Барселони" у фіналі Суперкубка Іспанії з рахунком 2:3.

Нагадаємо, екстренер "Динамо" Київ закликає до окупації України.

Відомий боксер висловився стосовно стилю роботи в боксі Олександра Усика.

Також Усик раніше показав тренування наймолодшої доньки, яку долучають до спорту.

футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Хабі Алонсо Альваро Арбелоа
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації