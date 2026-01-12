Алонсо залишив посаду тренера мадридського Реала — його плавив Мбаппе

Хабі Алонсо пішов з посади головного тренера Реалу
У мадридському "Реалі" зміни на посаді головного тренера. Наставник команди Хабі Алонсо звільнився за власним бажанням.
Про звільнення повідомила пресслужба "Реалу".
Алонсо покинув мадридський "Реал"
Мадридський "Реал" офіційно оголосив про припинення співпраці з Алонсо за взаємною згодою сторін.
У заяві клубу наголошується, що Алонсо залишається легендою "Реала" та уособлює цінності мадридського клубу. Вони підкреслили, що двері клубу для нього завжди відкриті, а також подякували тренеру та його штабу за роботу й відданість, побажавши успіхів на новому етапі кар’єри.
Хабі Алонсо очолив "Реал" у травні 2025 року, підписавши контракт до 2028-го. Під його керівництвом команда провела 34 матчі у всіх турнірах: здобула 24 перемоги, 4 рази зіграла внічию та зазнала 6 поразок.
Водночас у медіа з’являлися повідомлення про напруженість усередині команди та розбіжності між тренером та лідерами команди щодо ігрових принципів. Клуб у своєму офіційному повідомленні ці причини не коментував.
