Алонсо залишив посаду тренера мадридського Реала — його плавив Мбаппе

Хабі Алонсо. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" зміни на посаді головного тренера. Наставник команди Хабі Алонсо звільнився за власним бажанням.

Про звільнення повідомила пресслужба "Реалу".

Реклама

Читайте також:

Хабі Алонсо. Фото: Reuters

Алонсо покинув мадридський "Реал"

Мадридський "Реал" офіційно оголосив про припинення співпраці з Алонсо за взаємною згодою сторін.

У заяві клубу наголошується, що Алонсо залишається легендою "Реала" та уособлює цінності мадридського клубу. Вони підкреслили, що двері клубу для нього завжди відкриті, а також подякували тренеру та його штабу за роботу й відданість, побажавши успіхів на новому етапі кар’єри.

Хабі Алонсо очолив "Реал" у травні 2025 року, підписавши контракт до 2028-го. Під його керівництвом команда провела 34 матчі у всіх турнірах: здобула 24 перемоги, 4 рази зіграла внічию та зазнала 6 поразок.

Водночас у медіа з’являлися повідомлення про напруженість усередині команди та розбіжності між тренером та лідерами команди щодо ігрових принципів. Клуб у своєму офіційному повідомленні ці причини не коментував.

Нагадаємо, колишній тренер "Динамо" закликає до знищення України.

Відомий та титулований боксер висловився стосовно стилю роботи в рингу лінійного чемпіона Олександра Усика.

Також Усик раніше показав тренування своєї наймолодшої доньки.