Алонсо покинул пост тренера мадридского Реала — его плавил Мбаппе

Хаби Алонсо ушел с должности главного тренера Реала
В мадридском "Реале" изменения на посту главного тренера. Наставник команды Хаби Алонсо уволился по собственному желанию.
Об увольнении сообщила пресс-служба "Реала".
Алонсо покинул мадридский "Реал"
Мадридский "Реал" официально объявил о прекращении сотрудничества с Алонсо по взаимному согласию сторон.
В заявлении клуба отмечается, что Алонсо остается легендой "Реала" и олицетворяет ценности мадридского клуба. Они подчеркнули, что двери клуба для него всегда открыты, а также поблагодарили тренера и его штаб за работу и преданность, пожелав успехов на новом этапе карьеры.
Хаби Алонсо возглавил "Реал" в мае 2025 года, подписав контракт до 2028-го. Под его руководством команда провела 34 матча во всех турнирах: одержала 24 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
В то же время в медиа появлялись сообщения о напряженности внутри команды и разногласиях между тренером и лидерами команды относительно игровых принципов. Клуб в своем официальном сообщении эти причины не комментировал.
