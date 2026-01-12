Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Реал назначил нового главного тренера — это легенда клуба

Реал назначил нового главного тренера — это легенда клуба

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 22:00
Реал назначил Арбелоа новым главным тренером команды
Альваро Арбелоа. Фото: instagram.com/arbeloa

Мадридский "Реал" покинул главный тренер Хаби Алонсо. При этом, они сразу определились с заменой.

Новым главным тренером клуба стал Альваро Арбелоа, сообщила пресс-служба "Реала".

Реклама
Читайте также:
Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа. Фото: instagram.com/arbeloa

Новый главный тренер "Реала"

Сейчас "Реал" не сообщил о сроке и условиях контракта с Арбелоа.

Ранее Арбелоа с июня 2025 года возглавлял "Кастилью" - молодежную команду "Реала". В целом он пять лет работал в структуре академии клуба.

В статусе футболиста Арбелоа был частью одного из самых успешных периодов в истории "Реала". Защитник выступал за мадридцев с 2009 по 2016 год, проведя 238 официальных матчей. За это время он выиграл восемь трофеев, среди которых две Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, титул Ла Лиги, два Кубка Испании и Суперкубок Испании.

Ранее "Реал" и Алонсо прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон после поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3.

Напомним, экс-тренер "Динамо" Киев призывает к оккупации Украины.

Известный боксер высказался относительно стиля работы в боксе Александра Усика.

Также Усик ранее показал тренировки младшей дочери, которую приобщают к спорту.

футбол Реал Мадрид Испанская Ла Лига Хаби Алонсо Альваро Арбелоа
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации