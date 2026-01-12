Реал назначил Арбелоа новым главным тренером команды

Альваро Арбелоа. Фото: instagram.com/arbeloa

Мадридский "Реал" покинул главный тренер Хаби Алонсо. При этом, они сразу определились с заменой.

Новым главным тренером клуба стал Альваро Арбелоа, сообщила пресс-служба "Реала".

Реклама

Читайте также:

Альваро Арбелоа. Фото: instagram.com/arbeloa

Новый главный тренер "Реала"

Сейчас "Реал" не сообщил о сроке и условиях контракта с Арбелоа.

Ранее Арбелоа с июня 2025 года возглавлял "Кастилью" - молодежную команду "Реала". В целом он пять лет работал в структуре академии клуба.

В статусе футболиста Арбелоа был частью одного из самых успешных периодов в истории "Реала". Защитник выступал за мадридцев с 2009 по 2016 год, проведя 238 официальных матчей. За это время он выиграл восемь трофеев, среди которых две Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, титул Ла Лиги, два Кубка Испании и Суперкубок Испании.

Ранее "Реал" и Алонсо прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон после поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3.

Напомним, экс-тренер "Динамо" Киев призывает к оккупации Украины.

Известный боксер высказался относительно стиля работы в боксе Александра Усика.

Также Усик ранее показал тренировки младшей дочери, которую приобщают к спорту.