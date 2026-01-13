Клопп может заменить Арбелоа в мадридском Реале

Юрген Клопп на футбольном матче в качестве зрителя. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Мадридский "Реал" столкнулся с необходимостью поиска нового главного тренера. После увольнения Хаби Алонсо команду временно возглавил Альваро Арбелоа.

Руководство "королевского клуба" уже ищет наставника на постоянной основе, сообщил в соцсети X Фабрицио Романо.

Бывший главный тренер "Майнца", дортмундской "Боруссии" и английского "Ливерпуля" Юрген Клопп стал одним из кандидатов на место наставника мадридского "Реала". Альваро Арбелоа будет работать с "бланкос" до тех пор, пока не будет оформлен переход более именитого и авторитетного наставника.

Юрген Клопп во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Почему Клопп интересует "Реал"

Немецкий специалист уже больше года отдыхает от тренерской работы с тех пор, как по собственной воле ушел из "Ливерпуля". Он фигурировал в качестве кандидата на работу в "Реале" еще до того, как президент клуба Флорентино Перес назначил на эту должность Хаби Алонсо.

Сейчас мадридский клуб снова вернулся к вопросу о переговорах с Юргеном Клоппом. "Бланкос" готовы выслушать условия 58-летнего тренера и пойти практически на любой компромисс, однако в "Реале" ждут, что немец первым проявит инициативу в этом вопросе и самостоятельно сделает первый шаг.

