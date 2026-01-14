Мессі кличуть до Саудівської Аравії на особливих умовах

Ліонель Мессі та лев. Фото: Reuters

Президент саудівського "Аль-Іттіхада" Анмар аль-Хайлі відкрито зізнався, що мріє побачити Ліонеля Мессі у складі свого клубу і готовий заради цього піти на кроки, яких у футболі майже не буває.

У Саудівській Аравії не приховують: поява аргентинської легенди в чемпіонаті стала б подією планетарного масштабу, повідомляє The Touchline.

Реклама

Читайте також:

Попри те що Ліонель Мессі восени продовжив контракт з "Інтером" із Маямі до кінця 2028 року, в "Аль-Іттіхаді" уважно стежать за ситуацією. У клубі дають зрозуміти, що в разі найменшого бажання футболіста змінити географію двері для нього будуть відкриті без будь-яких умов та застережень.

Ліонель Мессі після перемоги на Кубку Світу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Особливі умови для Лео Мессі

Аль-Хайлі підкреслив, що в переговорах з аргентинцем для клубу не існує фінансових обмежень. За його словами, саудівська сторона готова обговорювати контракт будь-якої тривалості, аж до довічної угоди, а також надати Ліонелю Мессі повну свободу в питанні заробітку.

Глава "Аль-Іттіхада" зазначив, що для нього важливі не суми та не терміни, а сам факт гри Мессі за його команду, назвавши аргентинця найбільшим футболістом в історії. При цьому сам Ліонель з літа 2023 року виступає за "Інтер Маямі" і залишається ключовою фігурою MLS, проте в Саудівській Аравії вже готові до моменту, якщо легенда вирішить зробити новий крок у кар'єрі.

Нагадаємо, відома умова, за якої Альваро Арбелоа збереже посаду головного тренера мадридського "Реала".

Дружина одного з лідерів "Шахтаря" і гравця збірної України взяла участь у гарячій фотосесії.