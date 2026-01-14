Видео
Україна
Журналист назвал иностранцев, которые могли возглавить Динамо

Журналист назвал иностранцев, которые могли возглавить Динамо

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 14:31
Цыганык назвал иностранцев, которые могли возглавить Динамо
Жерар Улье в Монако. Фото: VALERY HACHE/AFP via Getty Images

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что в разное время киевское "Динамо" рассматривало сразу нескольких известных иностранных тренеров. По его словам, приглашение Юрия Семина не было единственным вариантом.

В те годы руководство украинского клуба активно изучало альтернативы из Европы, сообщил Цыганык на своем YouTube-канале.

Читайте также:

В Киев приезжали Фабио Капелло, Хавьер Клементе, Поль Ле Гуэн и Жерар Улье. Особенно близким к назначению, по информации журналиста, был именно Капелло — итальянский специалист находился в столице Украины и рассматривал возможность возглавить "бело-синих". 

Хавьер Клементе
Хавьер Клементе во время матча. Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Какие тренеры могли работать в "Динамо" 

Журналист подчеркнул, что речь шла о периоде после чемпионата мира 2006 года, когда Капелло покинул сборную Англии. Тогда у него была реальная возможность начать работу в "Динамо", однако в итоге клуб сделал другой выбор.  

Жерар Улье и Хавьер Клементе — тренеры разной философии, которые добились определенных успехов. Француз Улье ассоциируется с эпохой "Ливерпуля" начала 2000-х, когда команда выиграла Кубок УЕФА и несколько национальных трофеев, а сам специалист считался мастером системного футбола и строгой дисциплины. Испанец Клементе сделал имя в "Атлетике" из Бильбао и сборной Испании, где прославился жестким стилем, требовательностью к игрокам и умением добиваться результата в сложных условиях. 

Напомним, аргентинец Лионель Месси может получить самый выгодный контракт в истории футбола. 

Новый главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа может вернуть Андрея Лунина в состав испанской команды. 

спорт футбол Динамо Хавьер Клементе Жерар Улье Фабио Капелло
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
