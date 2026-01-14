Відео
Головна Спорт Журналіст назвав іноземців, які могли очолити Динамо

Журналіст назвав іноземців, які могли очолити Динамо

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 14:31
Циганик назвав іноземців, які могли очолити Динамо
Жерар Ульє в Монако. Фото: VALERY HACHE/AFP via Getty Images

Журналіст Ігор Циганик розповів, що в різний час київське "Динамо" розглядало одразу декількох відомих іноземних тренерів. За його словами, запрошення Юрія Сьоміна не було єдиним варіантом.

У ті роки керівництво українського клубу активно вивчало альтернативи з Європи, повідомив Циганик на своєму YouTube-каналі.

Читайте також:

До Києва приїжджали Фабіо Капелло, Хав'єр Клементе, Поль Ле Гуен та Жерар Ульє. Особливо близьким до призначення, за інформацією журналіста, був саме Капелло — італійський фахівець перебував у столиці України та розглядав можливість очолити "біло-синіх".

Хавьер Клементе
Хав'єр Клементе під час матчу. Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Які тренери могли працювати в "Динамо"

Журналіст підкреслив, що йшлося про період після чемпіонату світу 2006 року, коли Капелло залишив збірну Англії. Тоді у нього була реальна можливість почати роботу в "Динамо", однак у підсумку клуб зробив інший вибір.

Жерар Ульє та Хав'єр Клементе — тренери різної філософії, які досягли певних успіхів. Француз Ульє асоціюється з епохою "Ліверпуля" початку 2000-х, коли команда виграла Кубок УЄФА та декілька національних трофеїв, а сам фахівець вважався майстром системного футболу та суворої дисципліни. Іспанець Клементе зробив ім'я в клубі "Атлетик" з Більбао та збірній Іспанії, де прославився жорстким стилем, вимогливістю до гравців та вмінням досягати результату в складних умовах.

Нагадаємо, аргентинець Ліонель Мессі може отримати найвигідніший контракт в історії футболу.

Новий головний тренер "Реала" Альваро Арбелоа може повернути Андрія Луніна до складу іспанської команди.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
