Головна Спорт Динамо продовжило контракт з найбільш перспективним гравцем

Динамо продовжило контракт з найбільш перспективним гравцем

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 06:45
Динамо продовжило контракт із Михавком - що відомо
Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" у січні активно працює над продовженням контрактів з гравцями. Останнім із тих, хто поставив свій підпис, став Тарас Михавко.

Про підписання контракту повідомила пресслужба "Динамо".

Читайте також:
Тарас Михавко
Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Київ

Новий контракт Михавка з "Динамо"

Нова угода розрахована на п’ять років і діятиме до 31 грудня 2030 року. Таким чином клуб зафіксував довгострокову співпрацю, що не дозволить йому піти за менші кошти, ніж заплановано власниками.

Михавко став стабільним гравцем основного складу у другій половині сезону 2023/2024. Однак цієї осені він уже не мав постійного місця в старті через конкуренцію з Аліу Тіаре за місце в стартовому складі.

За підсумками сезону 2024/2025 Михавка визнали найкращим молодим футболістом УПЛ за результатами опитування клубів ліги. Також він неодноразово потрапляв у рейтинги найкращих захисників до 20 років.

"Емоції, звичайно, чудові. Для мене велика честь продовжити контракт із таким великим клубом, як "Динамо" Київ. Я дуже вдячний керівництву за довіру та можливість залишатися тут. Відчуваю лише позитив та щиру радість", — сказав Михавко.





футбол Динамо УПЛ контракт Тарас Михавко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
