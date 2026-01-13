Динамо веде переговори про оренду Бленуце з клубом із Румунії

Владіслав Бленуце. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" нарешті може позбутися свого румунського форварда Владислава Бленуце у другій половині сезону. У столиці на гравця вже не розраховують.

Стосовно футболіста вже ведуть перемовини з іноземним клубом, передає Fanatik.

Бленуце близький до трансферу

Київське "Динамо" наразі веде перемовини щодо Бленуце з бухарестським "Динамо".

Бухарестське "Динамо" вже визначилося з форматом і фінансовими деталями пропозиції щодо Бленуце. Румунський клуб офіційно звернувся до киян із варіантом безкоштовної оренди футболіста до завершення поточного сезону.

План співпраці розрахований на кілька етапів. Після завершення нинішньої оренди сторони можуть укласти ще одну угоду — на сезон 2026/27 — уже за 100 тисяч євро. При цьому бухарестське "Динамо" отримає право викупу гравця за 1,5 мільйона євро.

За неофіційною інформацією, київське "Динамо" раніше заплатило близько 2 мільйонів євро за трансфер Бленуце.

