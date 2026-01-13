Динамо ведет переговоры об аренде Бленуце с клубом из Румынии

Динамо получило предложение за скандального легионера
Киевское "Динамо" наконец-то может избавиться от своего румынского форварда Владислава Бленуце во второй половине сезона. В столице на игрока уже не рассчитывают.
Относительно футболиста уже ведут переговоры с иностранным клубом, передает Fanatik.
Бленуце близок к трансферу
Киевское "Динамо" сейчас ведет переговоры по Бленуце с бухарестским "Динамо".
Бухарестское "Динамо" уже определилось с форматом и финансовыми деталями предложения по Бленуце. Румынский клуб официально обратился к киевлянам с вариантом бесплатной аренды футболиста до завершения текущего сезона.
План сотрудничества рассчитан на несколько этапов. После завершения нынешней аренды стороны могут заключить еще одно соглашение — на сезон 2026/27 — уже за 100 тысяч евро. При этом бухарестское "Динамо" получит право выкупа игрока за 1,5 миллиона евро.
По неофициальной информации, киевское "Динамо" ранее заплатило около 2 миллионов евро за трансфер Бленуце.
