Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо получило предложение за скандального легионера

Динамо получило предложение за скандального легионера

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 23:03
Динамо ведет переговоры об аренде Бленуце с клубом из Румынии
Владислав Бленуце. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" наконец-то может избавиться от своего румынского форварда Владислава Бленуце во второй половине сезона. В столице на игрока уже не рассчитывают.

Относительно футболиста уже ведут переговоры с иностранным клубом, передает Fanatik.

Реклама
Читайте также:
Владислав Бленуце
Владислав Бленуце. Фото: "Динамо" Киев

Бленуце близок к трансферу

Киевское "Динамо" сейчас ведет переговоры по Бленуце с бухарестским "Динамо".

Бухарестское "Динамо" уже определилось с форматом и финансовыми деталями предложения по Бленуце. Румынский клуб официально обратился к киевлянам с вариантом бесплатной аренды футболиста до завершения текущего сезона.

План сотрудничества рассчитан на несколько этапов. После завершения нынешней аренды стороны могут заключить еще одно соглашение — на сезон 2026/27 — уже за 100 тысяч евро. При этом бухарестское "Динамо" получит право выкупа игрока за 1,5 миллиона евро.

По неофициальной информации, киевское "Динамо" ранее заплатило около 2 миллионов евро за трансфер Бленуце.

Напомним, стало известно, сколько заработала Марта Костюк за выход в финал турнира в Брисбене.

Также ранее олимпийская призерка Анна Ризатдинова сообщила, почему гимнасток выбирают статусные мужчины.

футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ Владислав Бленуце
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации