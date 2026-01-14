Динамо продлило контракт с Михавко - что известно

Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в январе активно работает над продлением контрактов с игроками. Последним из тех, кто поставил свою подпись, стал Тарас Михавко.

О подписании контракта сообщила пресс-служба "Динамо".

Реклама

Читайте также:

Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Киев

Новый контракт Михавко с "Динамо"

Новое соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до 31 декабря 2030 года. Таким образом клуб зафиксировал долгосрочное сотрудничество, что не позволит ему уйти за меньшие деньги, чем запланировано владельцами.

Михавко стал стабильным игроком основного состава во второй половине сезона 2023/2024. Однако этой осенью он уже не имел постоянного места в старте из-за конкуренции с Алиу Тиаре за место в стартовом составе.

По итогам сезона 2024/2025 Михавко признали лучшим молодым футболистом УПЛ по результатам опроса клубов лиги. Также он неоднократно попадал в рейтинги лучших защитников до 20 лет.

"Эмоции, конечно, замечательные. Для меня большая честь продлить контракт с таким великим клубом, как "Динамо" Киев. Я очень благодарен руководству за доверие и возможность оставаться здесь. Чувствую только позитив и искреннюю радость", — сказал Михавко.

Напомним, ранее титулованная гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, почему президенты и депутаты любят представительниц ее вида спорта.

Отметим, что центральный защитник "ПСЖ" Илья Забарный прокомментировал плохую игру против "Парижа".