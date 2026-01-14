Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо продлило контракт с наиболее перспективным игроком

Динамо продлило контракт с наиболее перспективным игроком

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 06:45
Динамо продлило контракт с Михавко - что известно
Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в январе активно работает над продлением контрактов с игроками. Последним из тех, кто поставил свою подпись, стал Тарас Михавко.

О подписании контракта сообщила пресс-служба "Динамо".

Реклама
Читайте также:
Тарас Михавко
Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Киев

Новый контракт Михавко с "Динамо"

Новое соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до 31 декабря 2030 года. Таким образом клуб зафиксировал долгосрочное сотрудничество, что не позволит ему уйти за меньшие деньги, чем запланировано владельцами.

Михавко стал стабильным игроком основного состава во второй половине сезона 2023/2024. Однако этой осенью он уже не имел постоянного места в старте из-за конкуренции с Алиу Тиаре за место в стартовом составе.

По итогам сезона 2024/2025 Михавко признали лучшим молодым футболистом УПЛ по результатам опроса клубов лиги. Также он неоднократно попадал в рейтинги лучших защитников до 20 лет.

"Эмоции, конечно, замечательные. Для меня большая честь продлить контракт с таким великим клубом, как "Динамо" Киев. Я очень благодарен руководству за доверие и возможность оставаться здесь. Чувствую только позитив и искреннюю радость", — сказал Михавко.

Напомним, ранее титулованная гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, почему президенты и депутаты любят представительниц ее вида спорта.

Отметим, что центральный защитник "ПСЖ" Илья Забарный прокомментировал плохую игру против "Парижа".

футбол Динамо УПЛ контракт Тарас Михавко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации