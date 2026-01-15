Реал проиграл Альбасете в дебютном матче Арбелоа, Лунин играл с первых минут

Винисиус Жуниор после поражения. Фото: Reuters

В Кубке Испании прошли матчи 1/8 финала. Мадридский "Реал" в этой игре принимал "Альбасете", который является одним из аутсайдеров Сегунды.

С первым минут в составе "Реала" вышел на поле украинский вратарь Андрей Лунин, сообщил портал Новини.LIVE.

Первый матч для Арбелоа стал провалом

Матч стал дебютным для Альваро Арбелоа на посту главного тренера после отставки Хаби Алонсо. Однако игра завершилась поражением от команды из Сегунды.

"Альбасете" открыл счет на 42-й минуте, когда Хави Вильяр пробил головой после подачи. "Реал" отыгрался еще до перерыва, когда в компенсированное время первого тайма Франко Мастантуоно добил мяч после сейва вратаря.

Во втором тайме хозяева снова вышли вперед: на 82-й минуте отличился Хефте. Мадридцы сравняли счет на 91-й минуте благодаря голу Гонсало Гарсии, однако удержать ничью не смогли. На 94-й минуте Хефте оформил дубль и принес "Альбасете" победу.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе "Реала" и отыграл весь матч.

"Альбасете" — "Реал" Мадрид — 3:2

Голы: Вильяр, 42; Хефте, 82, 94 — Мастантуоно, 45+3; Гарсия, 91

