Головна Спорт Реал з новим тренером та Луніним зганьбилися в Кубку Іспанії

Реал з новим тренером та Луніним зганьбилися в Кубку Іспанії

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 01:36
Реал програв Альбасете в дебютному матчі Арбелоа, Лунін грав з перших хвилин
Вінісіус Жуніор після поразки. Фото: Reuters

У Кубку Іспанії пройшли матчі 1/8 фіналу. Мадридський "Реал" в цій грі приймав "Альбасете", який є одним із аутсайдерів Сегунди.

З першим хвилин у складі "Реалу" вийшов на поле український воротар Андрій Лунін, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Перший матч для Арбелоа став провалом

Матч став дебютним для Альваро Арбелоа на посаді головного тренера після відставки Хабі Алонсо. Однак гра завершилася поразкою від команди із Сегунди.

"Альбасете" відкрив рахунок на 42-й хвилині, коли Хаві Вільяр пробив головою після подачі. "Реал" відігрався ще до перерви, коли у компенсований час першого тайму Франко Мастантуоно добив м’яч після сейву воротаря.

У другому таймі господарі знову вийшли вперед: на 82-й хвилині відзначився Хефте. Мадридці зрівняли рахунок на 91-й хвилині завдяки голу Гонсало Гарсії, однак утримати нічию не змогли. На 94-й хвилині Хефте оформив дубль і приніс "Альбасете" перемогу.

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реала" та відіграв увесь матч.

"Альбасете" — "Реал" Мадрид — 3:2

Голи: Вільяр, 42; Хефте, 82, 94 — Мастантуоно, 45+3; Гарсія, 91

футбол Реал Мадрид Андрій Лунін українські легіонери (футбол) Кубок Іспанії
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
