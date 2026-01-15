Видео
Україна
Белодед показала свой отдых в казино Лас-Вегаса — фото

Белодед показала свой отдых в казино Лас-Вегаса — фото

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 08:39
Дарья Билодид показала яркий отдых в Лас-Вегасе
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Украинская дзюдоистка, олимпийский призер Токио-2020 Дарья Белодед продолжает жить в свое удовольствие. После провала на ОИ-2024 в Париже спортсменка до сих пор не вернулась к выступлениям.

На этот раз спортсменка посетила Лас-Вегас, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

Читайте также:
Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Белодед ярко отдохнула в Лас-Вегасе

Белодед поделилась серией атмосферных фото из Лас-Вегаса, где совместила прогулки по ночному городу, визит в казино и популярные арт-локации.

На снимках спортсменка позирует на фоне ярких огней и узнаваемых неоновых вывесок.

Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Для образов Белодед выбрала стиль кэжуал, характерный для США: джинсы, черный топ и светлую пушистую куртку, которую дополнили аккуратные аксессуары и сумка.

Отдельные кадры сделаны внутри казино — с игровыми автоматами и теплым освещением, что подчеркивает непринужденное настроение путешествия.

Дарья Белодед
Белодед с подругой в казино. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Дарья Белодед
Белодед с подругой в казино. Фото: instagram.com/dariabilodid7

В другой серии спортсменка примеряет яркие ковбойские шляпы в дизайнерском пространстве, добавляя снимкам иронии и динамики.

Дарья Белодед
Белодед с подругой примерили ковбойские шляпы. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Публикацию Белодед лаконично подписала "Welcome to Las Vegas", дополнив ее эмодзи.

Напомним, президент национальной федерации гимнастики Ирина Дерюгина рассказала, что ей сказала любовница Владимира Путина Алина Кабаева после начала войны.

Также Дерюгина призналась, что они с дочкой не общаются с Олегом Блохиным.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
