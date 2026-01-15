Дарья Билодид показала яркий отдых в Лас-Вегасе

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Украинская дзюдоистка, олимпийский призер Токио-2020 Дарья Белодед продолжает жить в свое удовольствие. После провала на ОИ-2024 в Париже спортсменка до сих пор не вернулась к выступлениям.

На этот раз спортсменка посетила Лас-Вегас, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Белодед ярко отдохнула в Лас-Вегасе

Белодед поделилась серией атмосферных фото из Лас-Вегаса, где совместила прогулки по ночному городу, визит в казино и популярные арт-локации.

На снимках спортсменка позирует на фоне ярких огней и узнаваемых неоновых вывесок.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Для образов Белодед выбрала стиль кэжуал, характерный для США: джинсы, черный топ и светлую пушистую куртку, которую дополнили аккуратные аксессуары и сумка.

Отдельные кадры сделаны внутри казино — с игровыми автоматами и теплым освещением, что подчеркивает непринужденное настроение путешествия.

Белодед с подругой в казино. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Белодед с подругой в казино. Фото: instagram.com/dariabilodid7

В другой серии спортсменка примеряет яркие ковбойские шляпы в дизайнерском пространстве, добавляя снимкам иронии и динамики.

Белодед с подругой примерили ковбойские шляпы. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Публикацию Белодед лаконично подписала "Welcome to Las Vegas", дополнив ее эмодзи.

