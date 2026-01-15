Відео
Білодід показала свій відпочинок в казино Лас-Вегаса — фото

Білодід показала свій відпочинок в казино Лас-Вегаса — фото

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 08:39
Дар’я Білодід показала яскравий відпочинок у Лас-Вегасі
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Українська дзюдоїстка, олімпійська призерка Токіо-2020 Дар’я Білодід продовжує жити в своє задоволення. Після провалу на ОІ-2024 в Парижі спортсменка досі не повернулась до виступів.

Цього разу спортсменка відвідала Лас-Вегас, про що повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:
Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Білодід яскраво відпочила в Лас-Вегасі

Білодід поділилася серією атмосферних фото з Лас-Вегаса, де поєднала прогулянки нічним містом, візит до казино та популярні арт-локації.

На знімках спортсменка позує на тлі яскравих вогнів і впізнаваних неонових вивісок.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Для образів Білодід обрала стиль кежуал, характерний для США: джинси, чорний топ і світлу пухнасту куртку, яку доповнили акуратні аксесуари та сумка.

Окремі кадри зроблені всередині казино — з ігровими автоматами й теплим освітленням, що підкреслює невимушений настрій подорожі.

Дарья Белодед
Білодід з подругою в казино. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Дарья Белодед
Білодід з подругою в казино. Фото: instagram.com/dariabilodid7

В іншій серії спортсменка приміряє яскраві ковбойські капелюхи в дизайнерському просторі, додаючи знімкам іронії та динаміки.

Дарья Белодед
Білодід з подругою приміряли ковбойські капелюхи. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Публікацію Білодід лаконічно підписала "Welcome to Las Vegas", доповнивши її емодзі.

Нагадаємо, президентка національної федерації гімнастики Ірина Дерюгіна розповіла, що їй сказала коханка Володимира Путіна Аліна Кабаєва після початку війни.

Також Дерюгіна зізналася, що вони з донькою не спілкуються з Олегом Блохіним.

відпустка Дар'я Білодід Дзюдо Збірна України з дзюдо дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
