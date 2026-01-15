Зинченко неожиданно покидает Ноттингем — что решил Арсенал

Александр Зинченко во время тренировки. Фото: Ritchie Sumpter/Nottingham Forest FC via Getty Images

Украинский защитник Александр Зинченко в ближайшее время досрочно завершит аренду в "Ноттингем Форест". Футболист сборной Украины вернется в расположение лондонского "Арсенала".

Клубы пришли к решению прекратить сотрудничество раньше запланированного срока, несмотря на то что соглашение изначально было рассчитано на полгода, сообщает Topskills Sports UK.

"Ноттингем" активировал опцию досрочного расторжения аренды, а сам Александр Зинченко не входит в долгосрочные планы Микеля Артеты. В "Арсенале" не рассматривают Зинченко как ключевую фигуру на вторую часть сезона, поэтому вариант с новой арендой выглядит наиболее вероятным уже в ближайшие недели.

Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: УАФ

Что будет с Зинченко

Среди возможных направлений для продолжения карьеры украинца называются итальянская "Рома" и саудовский "Аль-Хилаль". В текущем сезоне Зинченко провел за "Ноттингем Форест" десять матчей во всех турнирах, однако результативными действиями отметиться не смог, что также повлияло на решение сторон разойтись раньше срока.

Слухи об интересе к 29-летнему Зинченко либо не подтвердились, либо клубы, которые следили за прогрессом Александра, решили не делать официальное предложение по его трансферу. Будущее защитника остается туманным, а до решающих матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026 остается всего два месяца.

