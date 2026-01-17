Алиеву сделали операцию после травмы в матче медиалиги

Александр Алиев. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

В матче медиалиги между львовским Ruh Media Team и киевским IGNIS травму получил футболист столичной команды Александр Алиев. При этом, его клуб победил со счетом 3:2.

После игры Алиеву сделали операцию, о которой футболист сообщил в Instagram.

Александр Алиев. Фото: кадр из видео

Операция Александра Алиева

Алиев получил серьезную травму плеча в выездном поединке. Повреждение произошло во время выполнения буллита после столкновения с бывшим вратарем клубов УПЛ и сборной Украины Юрием Панькивым.

После игры футболист был госпитализирован, где ему провели хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно, состояние Алиева оценивается как стабильное. Сообщается, что сейчас он проходит начальный этап восстановления и пока не может самостоятельно вставать.

"Ну что, все мне сделали, положили, вот. Так что жив-здоров после наркоза. Все будет окей. Вечер впереди, как говорится. Всех с победой и не с победой. Обнял, поднял и приподнял. Я пока еще лежу, не приподнялся", — сказал Алиев.

Сроки возвращения экс-хавбека к игровой деятельности пока не уточняются.

