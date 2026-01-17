Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ексфутболіста Динамо Алієва екстрено прооперували

Ексфутболіста Динамо Алієва екстрено прооперували

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 23:59
Алієву зробили операцію після травми в матчі медіаліги
Олександр Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

У матчі медіаліги між львівським Ruh Media Team та київським IGNIS травму отримав футболіст столичної команди Олександр Алієв. При цьому, його клуб переміг з рахунком 3:2.

Після гри Алієву зробили операцію, по яку футболіст повідомив в Instagram.

Реклама
Читайте також:
Александр Алиев
Олександр Алієв. Фото: кадр з відео

Операція Олександра Алієва

Алієв отримав серйозну травму плеча у виїзному поєдинку. Пошкодження сталося під час виконання буліту після зіткнення з колишнім воротарем клубів УПЛ та збірної України Юрієм Паньківим.

Після гри футболіста було госпіталізовано, де йому провели хірургічне втручання. Операція пройшла успішно, стан Алієва оцінюється як стабільний. Повідомляється, що наразі він проходить початковий етап відновлення та поки не може самостійно вставати.

"Ну що, все мені зробили, поклали, ось. Так що живий-здоровий після наркозу. Все буде окей. Вечір попереду, як то кажуть. Усіх з перемогою і не з перемогою. Обійняв, підняв та припідняв. Я поки ще лежу, не припіднявся", — сказав Алієв.

Терміни повернення ексхавбека до ігрової діяльності наразі не уточнюються.

Нагадаємо, свій День народження 17 січня святкував Олександр Усик, який увійшов у історію боксу.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла перший турнір сезону та встановив рекорд.

футбол Олександр Аліев травма IGNIS медіа-футбол
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації