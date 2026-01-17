Алієву зробили операцію після травми в матчі медіаліги

Олександр Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

У матчі медіаліги між львівським Ruh Media Team та київським IGNIS травму отримав футболіст столичної команди Олександр Алієв. При цьому, його клуб переміг з рахунком 3:2.

Після гри Алієву зробили операцію, по яку футболіст повідомив в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Олександр Алієв. Фото: кадр з відео

Операція Олександра Алієва

Алієв отримав серйозну травму плеча у виїзному поєдинку. Пошкодження сталося під час виконання буліту після зіткнення з колишнім воротарем клубів УПЛ та збірної України Юрієм Паньківим.

Після гри футболіста було госпіталізовано, де йому провели хірургічне втручання. Операція пройшла успішно, стан Алієва оцінюється як стабільний. Повідомляється, що наразі він проходить початковий етап відновлення та поки не може самостійно вставати.

"Ну що, все мені зробили, поклали, ось. Так що живий-здоровий після наркозу. Все буде окей. Вечір попереду, як то кажуть. Усіх з перемогою і не з перемогою. Обійняв, підняв та припідняв. Я поки ще лежу, не припіднявся", — сказав Алієв.

Терміни повернення ексхавбека до ігрової діяльності наразі не уточнюються.

Нагадаємо, свій День народження 17 січня святкував Олександр Усик, який увійшов у історію боксу.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла перший турнір сезону та встановив рекорд.