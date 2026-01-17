Відео
Головна Спорт Мілевський натякнув, що піде стопами Блохіна та Шовковського

Мілевський натякнув, що піде стопами Блохіна та Шовковського

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 23:31
Мілевський задумався про тренерську кар’єру після перемоги в медіалізі
Артем Мілевський. Фото: кадр з відео

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський після отриманих ударів у голову від Сергія Рибалки замислився над новим етапом у кар’єрі. На ці думки його також наштовхнула перемога в медіафутболі.

Про можливу зміну напряму діяльності Мілевський розповів у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Мілевський може розпочати нову кар’єру

Після матчу медіаліги між Ruh Media Team та IGNIS Мілевський, який представляє київську команду, прокоментував сутичку з тренером Ruh Media Team Сергієм Рибалкою та перемогу своєї команди.

"Сьогодні я не виходив на поле, але трохи дісталося по вуху. Я підтримував команду, і хлопці мене почули — для мене це найголовніше", — сказав Мілевський.

Також колишній нападник зізнався, що замислюється над початком тренерської кар’єри.

Зазначимо, що під час матчу травму отримав друг Мілевського та його партнер по IGNIS Олександр Алієв, якому вже зробили операцію.

Нагадаємо, свій День народження святкує Олександр Усик — йому 39 років.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на першому турнірі сезону показала рекордний результат.

футбол Артем Мілевський тренер IGNIS медіа-футбол
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
