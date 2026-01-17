Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Милевский намекнул, что пойдет по стопам Блохина и Шовковского

Милевский намекнул, что пойдет по стопам Блохина и Шовковского

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 23:31
Милевский задумался о тренерской карьере после победы в медиалиге
Артем Милевский. Фото: кадр из видео

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский после полученных ударов в голову от Сергея Рыбалки задумался над новым этапом в карьере. На эти мысли его также натолкнула победа в медиафутболе.

О возможной смене направления деятельности Милевский рассказал в своем Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Милевский может начать новую карьеру

После матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS Милевский, представляющий киевскую команду, прокомментировал стычку с тренером Ruh Media Team Сергеем Рыбалкой и победу своей команды.

"Сегодня я не выходил на поле, но немного досталось по уху. Я поддерживал команду, и ребята меня услышали - для меня это самое главное", — сказал Милевский.

Также бывший нападающий признался, что задумывается над началом тренерской карьеры.

Отметим, что во время матча травму получил друг Милевского и его партнер по IGNIS Александр Алиев, которому уже сделали операцию.

Напомним, свой День рождения празднует Александр Усик — ему 39 лет.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на первом турнире сезона показала рекордный результат.

футбол Артем Милевский тренер IGNIS медиа-футбол
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации