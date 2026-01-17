Милевский задумался о тренерской карьере после победы в медиалиге

Артем Милевский. Фото: кадр из видео

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский после полученных ударов в голову от Сергея Рыбалки задумался над новым этапом в карьере. На эти мысли его также натолкнула победа в медиафутболе.

О возможной смене направления деятельности Милевский рассказал в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Милевский может начать новую карьеру

После матча медиалиги между Ruh Media Team и IGNIS Милевский, представляющий киевскую команду, прокомментировал стычку с тренером Ruh Media Team Сергеем Рыбалкой и победу своей команды.

"Сегодня я не выходил на поле, но немного досталось по уху. Я поддерживал команду, и ребята меня услышали - для меня это самое главное", — сказал Милевский.

Также бывший нападающий признался, что задумывается над началом тренерской карьеры.

Отметим, что во время матча травму получил друг Милевского и его партнер по IGNIS Александр Алиев, которому уже сделали операцию.

Напомним, свой День рождения празднует Александр Усик — ему 39 лет.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на первом турнире сезона показала рекордный результат.