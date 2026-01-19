Відео
Костюк виганяє з Динамо сина легенди клубу

Костюк виганяє з Динамо сина легенди клубу

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 09:20
Син легенди Динамо продовжить сезон в іншому клубі
Ігор Костюк (праворуч) під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Роман Саленко продовжить виступи у другій частині сезону в луганській "Зорі". Син легенди клубу Олег Саленко залишиться в оренді.

Молодий футболіст розраховує отримувати стабільну ігрову практику в УПЛ, повідомляє TransferFeed.

Читайте також:

Ключовою стала розмова головного тренера "Динамо" Ігоря Костюка із самим футболістом. Сторони дійшли спільного висновку, що на поточному етапі кар'єри Роману Саленку важливіше регулярно виходити на поле, ніж залишатися в резерві столичного клубу.

Роман Саленко
Роман Саленко працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Що чекає на Саленка в майбутньому

Після обговорення було ухвалено рішення, що до літа півзахиснику доцільніше продовжити виступи саме в "Зорі". Такий варіант розглядається як оптимальний для набору досвіду та подальшого прогресу без тиску конкуренції у складі "біло-синіх".

У першій частині сезону Роман Саленко провів 14 матчів за "Зорю", відзначившись одним забитим м'ячем та однією результативною передачею. Також відомо, що футболіст уже вирушив на тренувальні збори разом із луганською командою, де й розпочне підготовку до другої половини чемпіонату.

Нагадаємо, футболіст збірної України здивував вибором свого нового клубу.

Ярослава Магучіх розпочала новий сезон із рекорду та визначилася з подальшими цілями.

футбол Динамо Футбол трансфери Заря Луганськ Ігор Костюк Олег Саленко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
