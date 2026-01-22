Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жирона нашла украинского форварда за миллион евро

Жирона нашла украинского форварда за миллион евро

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 13:53
Жирона подписала сына известного украинского футболиста
Александр Пищур на сборах в национальной команде. Фото: instagram.com/pyshchur_11/

Испанская "Жирона" близка к подписанию 20-летнего украинского форварда Александра Пищура. В последнее время молодой футболист выступал за венгерский "Дьер".

Каталонский клуб и представители игрока достигли принципиальной договоренности о трансфере, который может обойтись "Жироне" примерно в один миллион евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Реклама
Читайте также:

Кто такой Александр Пищур

Молодой форвард является воспитанником украинской "Десны". Он прошел школу нескольких европейских клубов, включая "Мункач" и "Фельчут". 

Александр Пищур
Александр Пищур в матче за юношескую сборную Украины. Фото: instagram.com/pyshchur_11/

В текущем сезоне высокий нападающий провел 20 матчей за "Дьер", записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу, что привлекло внимание скаутов испанского чемпионата. Его рост в 2,04 метра делает его заметной физической фигурой на острие атаки.

Футбол в семье Пищур — не случайность. Отец молодого игрока, тоже Александр, был профессиональным нападающим и проявлял себя в ряде украинских клубов, в том числе "Волыни" и "Заре", а позже работал тренером молодежных команд. Именно отец познакомил сына с футболом и сопровождал его путь от первых этапов до профессиональной карьеры, часто бывая на матчах и помогая с тренировками. 

Напомним, ранее Юрий Вернидуб назвал молодых украинских футболистов, которые способны заиграть в европейских командах. 

Жена Александра Зинченко, украинская журналистка Влада Седан откровенно назвала привычку, которая ей мешает. 

спорт футбол Футбол трансферы Жирона ФК Волынь
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации