Жирона подписала сына известного украинского футболиста

Александр Пищур на сборах в национальной команде. Фото: instagram.com/pyshchur_11/

Испанская "Жирона" близка к подписанию 20-летнего украинского форварда Александра Пищура. В последнее время молодой футболист выступал за венгерский "Дьер".

Каталонский клуб и представители игрока достигли принципиальной договоренности о трансфере, который может обойтись "Жироне" примерно в один миллион евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Кто такой Александр Пищур

Молодой форвард является воспитанником украинской "Десны". Он прошел школу нескольких европейских клубов, включая "Мункач" и "Фельчут".

Александр Пищур в матче за юношескую сборную Украины. Фото: instagram.com/pyshchur_11/

В текущем сезоне высокий нападающий провел 20 матчей за "Дьер", записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу, что привлекло внимание скаутов испанского чемпионата. Его рост в 2,04 метра делает его заметной физической фигурой на острие атаки.

Футбол в семье Пищур — не случайность. Отец молодого игрока, тоже Александр, был профессиональным нападающим и проявлял себя в ряде украинских клубов, в том числе "Волыни" и "Заре", а позже работал тренером молодежных команд. Именно отец познакомил сына с футболом и сопровождал его путь от первых этапов до профессиональной карьеры, часто бывая на матчах и помогая с тренировками.

