Влада Зинченко призналась, что у нее есть вредная привычка

Влада Зинченко позирует для снимка. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко активно ведет деятельность в социальных сетях. В одной из них Влада Седан делится с подписчиками сокровенными открытиями.

Украинская журналистка призналась в Threads, что у нее тоже есть вредная привычка.

Реклама

Читайте также:

Влада Зинченко большую часть времени занята воспитанием двух дочерей. Пока ее муж Александр пытается вернуть карьеру на прежний уровень, журналистка ведет домашний быт, и иногда нуждается в отдыхе. Однако есть вид досуга, о котором Влада мечтала бы забыть.

Влада Зинченко во время катания на лыжах. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Вредная привычка жены Зинченко

Влада Седан откровенно написала, что каждый вечер мечтает отказаться от курения специальной системы нагревания табака. Однако затем наступает утро, и журналистка "буквально завтракает" этим девайсом.

Комментарий Влады Зинченко. Фото: скриншот threads

Подписчики Влады с юмором отреагировали на это откровение. Они буквально "засыпали" жену Зинченко смешными фотографиями с ее мужем, а также советами относительно того, как отказаться от вредной привычки. Сам Александр эту запись не прокомментировал.

Напомним, ранее Влада Седан остроумно ответила на комментарий Зинченко про ее чувство юмора.

При этом сам Александр Зинченко находится на стадии перехода в известный клуб из Нидерландов.