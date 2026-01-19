Влада Зинченко с иронией прокомментировала карьеру мужа в АПЛ

Влада и Александр Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко в нынешнем сезоне будет представлять уже третью команду. Он на правах аренды перешел в "Аякс" из Амстердама.

Супруга футболиста Влада Седан в социальной сети метко пошутила по поводу не самого удачного этапа карьеры защитника.

Александр Зинченко перешел в "Аякс" и проведет в Нидерландах как минимум полгода. Права на 29-летнего футболиста по-прежнему принадлежат лондонскому "Арсеналу". Последние шесть месяцев защитник провел в "Ноттингем Форест", однако не сумел соответствовать тренерской философии Шона Дайча.

Александр Зинченко с женой. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Что Влада сказала Александру Зинченко

В какой бы команде не выступал украинский футболист, его семья всегда остается рядом с ним. Влада Седан все так же готова поддержать мужа семейным теплом и шутками. Звездная пара обменялась новыми колкостями, показав поклонникам чувство юмора.

Александр Зинченко выложил фотографию старшей дочери, которая кривлялась перед объективом камеры. "Мое лицо после каждой шутки Седан", — подписал снимок футболист.

Обмен шутками семьи Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

"Нет, зай, это мое лицо после того, как я увидела, сколько матчей ты провел за "Ноттингем", — ответила Влада, намекнув на то, что в этой команде Александр провел не самый удачный отрезок карьеры.

