Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Влада Зинченко забавно потроллила мужа из-за матчей за Ноттингем

Влада Зинченко забавно потроллила мужа из-за матчей за Ноттингем

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 12:15
Влада Зинченко с иронией прокомментировала карьеру мужа в АПЛ
Влада и Александр Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко в нынешнем сезоне будет представлять уже третью команду. Он на правах аренды перешел в "Аякс" из Амстердама. 

Супруга футболиста Влада Седан в социальной сети метко пошутила по поводу не самого удачного этапа карьеры защитника. 

Реклама
Читайте также:

Александр Зинченко перешел в "Аякс" и проведет в Нидерландах как минимум полгода. Права на 29-летнего футболиста по-прежнему принадлежат лондонскому "Арсеналу". Последние шесть месяцев защитник провел в "Ноттингем Форест", однако не сумел соответствовать тренерской философии Шона Дайча. 

Влада и Александр Зинченко
Александр Зинченко с женой. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Что Влада сказала Александру Зинченко 

В какой бы команде не выступал украинский футболист, его семья всегда остается рядом с ним. Влада Седан все так же готова поддержать мужа семейным теплом и шутками. Звездная пара обменялась новыми колкостями, показав поклонникам чувство юмора. 

Александр Зинченко выложил фотографию старшей дочери, которая кривлялась перед объективом камеры. "Мое лицо после каждой шутки Седан", — подписал снимок футболист. 

Влада и Александр Зинченко
Обмен шутками семьи Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

"Нет, зай, это мое лицо после того, как я увидела, сколько матчей ты провел за "Ноттингем", — ответила Влада, намекнув на то, что в этой команде Александр провел не самый удачный отрезок карьеры. 

Напомним, в киевском "Динамо" решили судьбу сына одного из легендарных украинских футболистов. 

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый рекорд после неудачного сезона. 

спорт футбол Александр Зинченко Ноттингем Форест Влада Седан жены футболистов
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации