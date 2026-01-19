Влада Зінченко з іронією прокоментувала кар'єру чоловіка в АПЛ

Влада та Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко в нинішньому сезоні представлятиме вже третю команду. Він на правах оренди перейшов в "Аякс" з Амстердама.

Дружина футболіста Влада Седан у соціальній мережі влучно пожартувала з приводу не найвдалішого етапу кар'єри захисника.

Олександр Зінченко перейшов в "Аякс" і проведе в Нідерландах щонайменше пів року. Права на 29-річного футболіста, як і раніше, належать лондонському "Арсеналу". Останні шість місяців захисник провів у "Ноттінгем Форест", проте не зумів відповідати тренерській філософії Шона Дайча.

Олександр Зінченко з дружиною. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Що Влада сказала Олександру Зінченку

У якій би команді не виступав український футболіст, його сім'я завжди залишається поруч із ним. Влада Седан так само готова підтримати чоловіка сімейним теплом та жартами. Зіркова пара обмінялася новими шпильками, показавши шанувальникам почуття гумору.

Олександр Зінченко виклав фотографію старшої доньки, яка кривлялася перед об'єктивом камери. "Моє обличчя після кожного жарту Седан", — підписав знімок футболіст.

Обмін жартами сім'ї Зінченків. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

"Ні, зай, це моє обличчя після того, як я побачила, скільки матчів ти провів за "Ноттінгем", — відповіла Влада, натякнувши на те, що в цій команді Олександр провів не найвдаліший відрізок кар'єри.

