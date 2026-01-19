Відео
Влада Зінченко кумедно потролила чоловіка через матчі в Ноттінгем

Влада Зінченко кумедно потролила чоловіка через матчі в Ноттінгем

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 12:15
Влада Зінченко з іронією прокоментувала кар'єру чоловіка в АПЛ
Влада та Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко в нинішньому сезоні представлятиме вже третю команду. Він на правах оренди перейшов в "Аякс" з Амстердама.

Дружина футболіста Влада Седан у соціальній мережі влучно пожартувала з приводу не найвдалішого етапу кар'єри захисника.

Реклама
Читайте також:

Олександр Зінченко перейшов в "Аякс" і проведе в Нідерландах щонайменше пів року. Права на 29-річного футболіста, як і раніше, належать лондонському "Арсеналу". Останні шість місяців захисник провів у "Ноттінгем Форест", проте не зумів відповідати тренерській філософії Шона Дайча.

Влада и Александр Зинченко
Олександр Зінченко з дружиною. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Що Влада сказала Олександру Зінченку

У якій би команді не виступав український футболіст, його сім'я завжди залишається поруч із ним. Влада Седан так само готова підтримати чоловіка сімейним теплом та жартами. Зіркова пара обмінялася новими шпильками, показавши шанувальникам почуття гумору.

Олександр Зінченко виклав фотографію старшої доньки, яка кривлялася перед об'єктивом камери. "Моє обличчя після кожного жарту Седан", — підписав знімок футболіст.

Влада и Александр Зинченко
Обмін жартами сім'ї Зінченків. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

"Ні, зай, це моє обличчя після того, як я побачила, скільки матчів ти провів за "Ноттінгем", — відповіла Влада, натякнувши на те, що в цій команді Олександр провів не найвдаліший відрізок кар'єри.

Нагадаємо, у київському "Динамо" вирішили долю сина одного з легендарних українських футболістів.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий рекорд після невдалого сезону.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
